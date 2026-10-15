打風？天文台料薔琵下周移向呂宋以東　內地料重陽節升級超強颱風

【天文台／HKO／明天的天氣／重陽節的天氣／打風／薔琵／熱帶氣旋】天文台今午（15日）預測，下周日重陽節（18日）市區氣溫最高31度，早上大致多雲，有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥；下周一重陽節翌日公眾假期（19日）市區氣溫最高32度，天晴及日間乾燥，市民拜山要慎防山火。



熱帶氣旋「薔琵」今日在西北太平洋生成。天文台料薔琵下周初至中期移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會轉向偏北方向，橫過台灣以東海域。內地中央氣象台料薔琵未來4日連升4級，下周日重陽節（18日）起增強至超強颱風。



▼2025年10月29日重陽節市況▼



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明日的天氣︰日間部份時間有陽光 晚上有一兩陣微雨

天文台今午更新天氣概況指，受一股清勁的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨，隨着高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥，日間炎熱。預料一股東北季候風下周後期影響華南。

天文台九天天氣預報顯示，明日（16日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至85%，吹東風4級，間中5級，初時天色大致良好，日間部份時間有陽光，晚上有一兩陣微雨。

天文台10月15日下午4時半更新九天天氣預報，料明日（16日）日間部份時間有陽光 晚上有一兩陣微雨。（天文台網頁截圖）

重陽節的天氣︰市區最高31度 有一兩陣微雨

下周日（18日）為重陽節，連同下周一重陽節翌日公眾假期（19日），白領上班族合計獲3日假期，孝子賢孫或計劃在該3日拜祭先人。

周六（17日）市區氣溫27度至30度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

下周日（18日）市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至85%，吹東風4級，高地間中5級，早上大致多雲，有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥。

下周一（19日）市區氣溫26度至32度，相對濕度60%至85%，吹東風2至3級，天晴，日間乾燥及炎熱。

天文台10月15日下午4時半更新九天天氣預報，料下周一至下周三（19日至21日）市區最高氣溫32度。（天文台網頁截圖）

天文台10月15日下午4時半更新九天天氣預報，料相對濕度下周五及下周六（23日及24日）最低55%。（天文台網頁截圖）

下周二及下周三（20日及21日）市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至85%；下周二吹東風3級，天晴，日間乾燥及炎熱；下周三吹微風2級，漸轉東北風3至4級，大致天晴，初時部份地區能見度較低，日間乾燥及炎熱。

下周四（22日）市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至85%，吹北至東北風4級，離岸5級，短暫時間有陽光，有一兩陣微雨。

下周五「霜降」相對濕度最低55% 部份時間有陽光

下周五（23日）是廿四節氣的「霜降」，標誌秋天即將結束、冬天快要到來。市區氣溫25度至31度，相對濕度55%至80%，吹北至東北風4級、離岸5級，部份時間有陽光，日間乾燥。

下周六（24日）市區氣溫26度至31度，相對濕度55%至80%，吹北至東北風4級，離岸5級，部份時間有陽光，日間乾燥。

天文台10月15日下午預測，熱帶氣旋「薔琵」下周初至中期移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數，有較大機會轉向偏北方向，橫過台灣以東海域。（天文台網頁截圖）

中央氣象台10月15日發布的「薔琵」未來120小時路徑預測圖。（內地中央氣象台圖片）

熱帶氣旋薔琵生成 天文台料較大機會橫過台灣以東海域

熱帶氣旋「薔琵」（由老撾命名、意指一種花）今日生成。天文台今午預測，薔琵將在未來兩三日逐漸增強並橫過關島一帶，料下周初至中期移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會轉向偏北方向，橫過台灣以東海域。

內地中央氣象台料薔琵未來4日連升4級 重陽節升超強颱風

中央氣象台今日發布的未來120小時預測路徑圖顯示，熱帶風暴薔琵將不斷增強，向西北偏西方向移動，將在4日內連升4級，下周日重陽節（18日）起增強至超強颱風。