打風？薔琵穩坐超強颱風級別　天文台最新概率預報+港迎33度高溫

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／薔琵／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】秋颱威力不容小覷，西北太平洋風雲突變，今年第30號颱風（台灣中央氣象署編號第29號）「薔琵」（Champi）已成超強颱風級別。根據中央氣象台於10月18日早上11時10分發布的最新颱風快訊，確認薔琵目前位於關島偏西約210公里，最大風力達17級以上，即秒速達62米，中心氣壓為915百帕，其7級風圈於東北方向廣達350公里，不但風眼結構清晰，破壞範圍亦相當龐大。

目前薔琵正以每小時15至20公里向西偏北移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，預料強度還將進一步增強。本港天文台發布熱帶氣旋薔琵路徑概率預報，昨日（10月17日）最高只有約一至兩成吹襲香港，今日（10月18日）稍增至兩至三成，但目前薔琵吹襲香港的概率仍不高，而根據天文台的九天天氣預報顯示，未來一周最高氣溫都超過30度，其中3天更預計達33度高溫。



天文台發布發布熱帶氣旋薔琵路徑概率預報，吹襲香港概率今天稍增至兩至三成。（香港天文台網站截圖）

薔琵極速開眼 一夜連升兩級 巔峰挑戰風王「森拉克」？

中國中央氣象台數據顯示，薔琵在10月17日凌晨仍為強熱帶風暴，但到了上午已迅速增強為強颱風，並在晚上8時15分正式升格為超強颱風。從Zoom Earth實時衛星雲圖可見，薔琵的颱風眼已清晰可見，結構極為紮實。

薔琵為何能迅速發展成超強颱風？《央視新聞》引述數據顯示，薔琵在18日早上8時仍處於關島西偏南約135公里，但在短短3小時內已向西推進約70公里，掠過關島一帶。其風圈範圍極廣，除了7級風圈外，10級風圈半徑達100至120公里；12級風圈在四個象限（東、南、西、北）均達40公里，顯示其威力不容小覷。

薔琵在18日早上8時仍處於關島西偏南約135公里，但在短短3小時內已向西推進約70公里。（日本氣象廳圖片）

薔琵在18日早上8時仍處於關島西偏南約135公里，但在短短3小時內已向西推進約70公里。（日本氣象廳圖片）

中國天氣網引述氣象分析員信欣指出，薔琵核心區已建立清晰颱風眼和強盛深層對流（CDO），這種「針眼」結構極有利於颱風快速增強；加上較高的海水溫度與高海洋熱含量，為其爆發提供了充足能量。信欣預計，薔琵巔峰期風速可達每秒65米、中心氣壓910百帕；美國聯合颱風警報中心（JTWC）更預期其巔峰可達140節，即頂級5級颶風水平。若發展持續超出預期，薔琵更有可能挑戰今年西北太平洋的「風王」森拉克，即秒速達70米、900百帕。不過，由於北側風切變已構成干擾，其後續增速可能會逐漸放緩。

「薔琵」未來20小時路徑概率預報圖。（中國中央氣象台網站圖片）

21至22日成轉向關鍵期：登陸內地抑或直撲日本？

早前多個數值模式曾預測薔琵逼近後會呈現90度轉向並橫掃日本，但最新的預報已修正為逐漸向台灣以東洋面靠近，未來路徑的關鍵變數將集中在10月21至22日。

針對「西行登陸」，氣象分析員信欣認為，隨著薔琵強度發展超乎預期，移動速度也可能加快。如果在冷空氣南下前經過副熱帶高壓脊的斷裂點，即便後續副高斷裂，颱風在西環副高引導下仍可能直撲內地，但同時不排除轉向日本的可能性。傳統數值模式如ECMWF及GFS多預測颱風會持續向西北方移動，可能先登陸台灣，下周末再於福建或廣東附近作2次登陸，惟屆時強度應會大幅減弱。

從Zoom Earth實時衛星雲圖可見，薔琵的颱風眼已清晰可見，結構極為紮實。（微博@weatherman_信欣）

從Zoom Earth實時衛星雲圖可見，薔琵的颱風眼已清晰可見，結構極為紮實。（微博@weatherman_信欣）

香港天文台預測下周最高氣溫33度

天文台指熱帶氣旋薔琵會在未來兩三日橫過呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。其外圍下沉氣流會在本週後期為華南帶來大致晴朗及高溫的天氣。

天文台香港九天天氣預報顯示，下周最高氣溫全部超過30度，其中10月21、23及24日最高氣溫更可能高達33度，市民應小心預防中暑。