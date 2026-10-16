比捏頭手勢發文｢小小賴清德拿下｣　台大陸生遭驅逐、5年內禁赴台

一名到台灣大學交換學生的王姓陸生在賴清德赴台大發表演說時，於台下比出「捏頭」錯位手勢，將影片發布到抖音寫下「小小賴清德拿下」，並標註「兩岸統一」、「反對台獨分裂行徑」、「兩岸統一是歷史必然」、「願台灣早日回到祖國懷抱」，在網絡引發熱議。台灣移民署今日（10月16日）表示，經調查後，認定王男違反對等原則並引發社會紛擾，已將他驅逐出境，且5年內不可來台。



賴清德12日到台大出席「台灣橋樑計畫」閉幕活動，台下一名王姓中國大陸籍交換學生拍攝用手捏賴清德頭部的錯位影片，上傳到抖音後發文「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」、「小小賴清德拿下，後面有飯撒」，影片引發熱議，王男隨後刪除影片並道歉。

台灣移民署表示經依法完成調查，並會商教育部及陸委會等機關意見，認定其不當行為違背對等尊嚴原則並引發社會紛擾，依法廢止王男入境許可並驅逐出境。

台灣移民署指出，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第12條等相關規定，大陸人士經許可來台期間，若從事違背對等尊嚴原則之不當行為，得廢止其許可，針對王男之不當行為，除廢止入境許可驅逐出境外，並管制5年內不予許可申請來台，以及嚴審後續申請案。

台灣移民署稱，台灣是民主自由及多元開放的社會，尊重不同意見及正常交流，但中國大陸人士來台仍應遵守台灣法令及相關規範，以維護兩岸正常有序交流。

台灣大學校方則回應稱，該生為本校國際姊妹校交換生。事件發生後，學校秉持關懷學生的立場，在校方陪同下接受相關機關詢問並提供必要的協助後，依法處理，該生已於10月16日離境。

台灣大學稱，校方稱一向重視言論自由，並致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。對於公共政策及政府施政的不同意見與批評，學校均予以尊重，並認為理性討論與意見交流是民主社會的重要基礎，此次政府依規執法，台大予以尊重。