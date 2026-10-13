台灣政治觀察｜韓國瑜脫稿搶鋒頭　攻賴清德為2028暖身？

台灣每年的十月十日，其政治焦點向來落在領導人談話上，談兩岸、談台美、談經濟國防，台灣立法院長縱然也有致詞橋段，卻幾乎沒有人有印象誰在哪一年說過了什麼，但今年韓國瑜致詞「脫稿」演出，不僅打破了立法院長致詞的寧靜，還直接炸出了新的台北政壇話題。



綜觀韓國瑜在致詞中許下「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」三大目標願望，乍聽之下「中性、安全」，無非就是類似場合常見的祝詞，然而當他談到第三項「民主萬歲」時，突然發難把話鋒指向賴清德與台灣行政院長卓榮泰，批評去年的大罷免是「政治獵殺」，更警告民進黨政府若無法化解行政、立法兩院對立，台灣會被國際社會視為「假民主、真獨裁」，至此，韓國瑜整場談話的意圖輪廓就清楚許多了。

10月10日，台灣立法院長韓國瑜出席雙十典禮，並進行致詞。（台灣官方）

這場致詞之所以被台灣輿論關注，不在於韓國瑜批評了賴清德，而是他以立法院長身分選在雙十場合，進行一場言論尖銳的政治演說。尤其台灣年底地方選舉在即，這場選舉又被視為2028年大選的前哨戰，韓國瑜今言此語的輸出，被認為「其有所圖」。

逐一拆項來看，韓國瑜把「台灣安全」放在第一位，直言「台灣絕對不能發生戰爭」，並提出保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平四項主張，用最白話的方式來說，就是止戰、非戰，台海無戰事。

台灣安全當然重要，這話就連民進黨也會說，但韓國瑜將「台灣安全」放在首位願望，顯然有言中之意。近年來，兩岸關係高度緊張，台海戰爭風險始終是民進黨執政最難迴避的問題，也是台灣社會、在野黨乃至國際社會共同關注的焦點。民進黨多年來只顧著高唱北京軍事威脅賺取政治溢出效果，卻無力降低被同步抬升的台灣民眾對台海戰爭的疑慮，算是民進黨自己種的因，得自己結的果，怪不了旁人。

10月10日，台灣立法院長韓國瑜出席雙十典禮，並進行致詞。（台灣官方）

韓國瑜顯然抓住了這個問題，他當然不會否定美國對台灣安全的重要性，也主動強調美台關係必須維護，隨後才講要兩岸和平。換言之，韓國瑜試圖傳達的並非台灣應在中美之間選邊，而是台灣安全不能只有對抗與嚇阻，更必須包含最內核的兩岸關係良性發展。所以，從韓國瑜的論述來看，他是在問民進黨繼續抗中的話，如何力保台海無戰？

至於他第二個願望「人民有錢」，相較之下，韓國瑜的砲火便輕了許多，畢竟台灣近年受惠於AI與半導體需求，經濟成長確實亮眼，韓國瑜不好否認數字上的這一點，因而見他轉而提出「高科技笑哈哈，傳統產業苦哈哈」的警告，直接講不均的問題。但整體來說，相較於兩岸安全，經濟議題顯然不是他這次準備集中火力的戰場。

真正有意思的，是被放在最後位序的「民主萬歲」。試想，倘若今天換成民進黨政治人物提出上述同樣的三項願望，「民主萬歲」大概極有可能被放在第一位來高談闊論，因為在民進黨長期建構的政治敘事中，台灣民主既是國家認同的核心，也是對抗北京的政治正當性來源。

但換作韓國瑜之口，是先談安全、次談民生，最後才談民主。當然，單憑排序不足以斷定他的政治意圖，但如果連同後續他批評賴清德的內容一起看，這套安排就有了不同的味道。

10月10日，台灣立法院長韓國瑜出席雙十典禮，並進行致詞。（台灣官方）

整理他願望指向，韓國瑜先是提醒台灣社會，民進黨有能力確保台海無戰事？接着指出，民進黨引以為傲的經濟成績，並沒有讓所有產業與民眾同等受惠。最後則是直接挑戰民進黨最熟悉、也最重視的民主論述。

持平而論，民進黨在台灣民主化的歷史上，當然也是有功，但台灣民主發展至今，民進黨部分政治論述已經出現一種值得警惕的扭曲心態，即彷彿支持民進黨才是支持民主，反對民進黨便有反民主之嫌，其將政黨利益與民主價值直接且過度綑綁，甚至慣性把政治對手塞進民主對立面，日久漸成為民進黨長期執政後的主要盲點。

韓國瑜在這大段落上，把大罷免定性政治獵殺，批評行政院不副署立法院三讀通過的法律，進而警告台灣可能被視為「假民主、真獨裁」，簡言之就是試圖奪回對民主的解釋權。

說穿了，韓國瑜這三大願望，表面上是在祝禱，實際上是逐一對應民進黨執政的三項爭議，公開提醒台灣社會，民進黨不僅「非戰」無能，民進黨也「民主」無能。

再就韓國瑜致詞後的政治效果來評，前立委郭正亮話說得最直白，認為韓國瑜這場談話幾乎是一篇2028年大選的參選宣言，因為他這次並非只就個別政策去批評賴清德，而是試圖提出一套可以與執政黨相抗衡的政治主張。

當然，現在討論2028台灣大選還早了一步，中間還卡了一道地方選舉結果的關卡，這攸關了國民黨內部的權力變化。但韓國瑜一席話對台灣政局的影響，短期內最直接的，恐怕還是年底選舉的攻防。如今，韓國瑜已經替國民黨眾示範，如何不再只是被動回應民進黨的抗中保台論述，而是反過來要求民進黨回答，執政多年究竟能否帶來和平、普遍的經濟利益，以及更成熟的民主治理，而韓國瑜也搶先機，藉此讓外界重新意識到，他仍然是那個有能力在國民黨的政治議程中發聲，甚至去主導議題的人。