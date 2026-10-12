北京批賴清德雙十演說：改變不了｢台獨｣窮途末路、注定敗亡的結局

10月10日，賴清德發表雙十演說，提到大陸持續以軍事行動施壓改變台海現狀，強調要增加防衛投資，強化「全社會防衛韌性」。



10月12日，大陸外交部發言人毛寧在例行記者會回應稱，不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣屬於中國的歷史和法理事實，改變不了「台獨」窮途末路、注定敗亡的結局。



2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

毛寧表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂，支持中國統一，是國際社會人心所向，眾望所歸。

毛寧表示，賴清德口中的所謂「民主」掩蓋不了其「台獨」分裂的本質和真相。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣屬於中國的歷史和法理事實，改變不了「台獨」窮途末路、注定敗亡的結局，更阻擋不了中國終將統一，也必將統一的大勢。