重陽節前夕　台立法院三讀通過符資格65歲以上長者免健保費

台灣立法院10月16日趕在重陽節前夕，三讀通過《老人福利法》第22條修正案。在國民黨與民眾黨聯手推動下法案通過，規定65歲以上、綜合所得稅率未達20%的長者，將獲台灣中央政府全額補助免繳健保費。值得注意的是，民進黨多名擬參選年底縣市長的立法委員集體缺席表決。



台灣立法院10月16日趕在重陽節前夕，三讀通過《老人福利法》第22條修正案。圖為表決前進行黨團協商。

根據新通過的法案內容，凡符合稅率條件的65歲以上長者，其全民健康保險保險費將由中央主管機關全額負擔。藍白陣營指出，目前台灣各縣市對長者健保費補助標準不一，修法旨在建立全國統一標準，減輕「三明治世代」（即需照顧父母及子女的中年族群）的經濟負擔。

表決過程中多名民進黨立委缺席。國民黨批評民進黨參選人「平時拜票搶第一，重大福利表決卻落跑躲最後」；民進黨黨團則回應表示，朝野對照顧長者雖有共識，但關鍵在於財源歸屬與程序合理性，憂心強行修法將破壞健保「量能負擔」的公平原則。

台灣衛福部長石崇良16日受訪時指出，健保精神就是互助互利、量能付費，有能力者多付一點錢幫助有需要的人，若採用身分別的方式來補充保費，必定會轉嫁給其他人負擔，像現在營養午餐免費政策也是。

石崇良稱，如果這些費用是轉嫁給15到64歲的人，每人一年就要多付新台幣3000多元；如果是轉嫁到繳稅的家庭，每個家庭一年就要多付新台幣8000多元，應該回歸到量能負擔、互助互利的健保精神。

民進黨立委王正旭引述醫界意見指出，健保核心原則為「量能負擔」，初估新法實施後將有至少403萬名長者符合免繳資格，每年預算支出約390億新台幣，恐衝擊健保財政健全與公平性。

台行政院及衛福部亦對三讀結果表示遺憾，並指將評估採取合法合憲的因應措施。國民黨與民眾黨則反駁稱，每年新增的390億支出僅佔總預算約1%，政府既然有能力編列數千億預算，理應將經濟與科技發展紅利落實於長者福利。