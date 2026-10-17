台大陸生「捏賴清德」遭驅逐　藍營批：言論自由要看拿哪本護照嗎

一名到台灣大學交換學生的王姓陸生在賴清德赴台大發表演說時，於台下比出「捏頭」錯位手勢，將影片發布到抖音寫下「小小賴清德拿下」，並標註「兩岸統一」、「反對台獨分裂行徑」，在網絡引發熱議。



台灣移民署10月16日表示，經調查後，認定王男違反對等原則並引發社會紛擾，已將他驅逐出境，且5年內不可來台。



針對此事，藍營質疑，「民進黨政府過去高喊『百分之百言論自由』去哪裏了，現在台灣的言論自由，還要看你拿哪一本護照、開誰的玩笑嗎？」海基會秘書長羅文嘉表示，尊重主管機關決定，但也希望不要因為一件案例影響陸生交換來台的制度。



一名到台灣大學交換學生的王姓陸生在賴清德赴台大發表演說時，於台下比出「捏頭」錯位手勢，將影片發布到抖音寫下「小小賴清德拿下」，並標註「兩岸統一」、「反對台獨分裂行徑」，在網絡引發熱議。（抖音）

一名到台灣大學交換學生的王姓陸生在賴清德赴台大發表演說時，於台下比出「捏頭」錯位手勢，將影片發布到抖音寫下「小小賴清德拿下」，並標註「兩岸統一」、「反對台獨分裂行徑」，在網絡引發熱議。（抖音）

藍營：恐處分過當、自我貶低台灣民主高度

綜合台媒《聯合報》、《ETtoday》報道，國民黨文傳會主委陳以信表示，王男影片確實不妥，但直接驅逐出境且禁入5年恐處分過當；此舉自我貶低台灣民主高度，讓台灣引以為傲的言論自由蒙羞。國民黨立委林沛祥表示，不認同任何威脅言論，但民進黨過去高喊「百分之百言論自由」，如今卻因一個玩笑重罰學生，「究竟是具實質危險的恐嚇，還是讓總統不高興的政治嘲諷，二者不可混淆」。

國民黨文傳會主委陳以信。（陳以信Facebook）

海基會：盼勿影響交換生制度

海基會秘書長羅文嘉於10月16日的記者會上談及此事時表示，若學生本人有意繼續交換，他個人仍希望對方能留在台灣完成學業，將這次風波視為了解台灣社會的機會。

羅文嘉指出，現在已經10月，這名陸生來台交換的行程應該已經過半，如果當事人自己願意繼續留在台灣，他個人希望對方能夠順利完成原先規劃的交換行程。羅文嘉強調，海基會基本上尊重學生是否繼續完成交換的選擇，也會尊重學校的處理方式，至於政府如何解釋及執行法律，仍應由主管機關依法處理。