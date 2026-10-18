九合一選舉｜國民黨為核電公投造勢　鄭麗文：團結全台灣支持核能

今年台灣九合一地方選舉將於11月28日登場，本屆選舉同時舉行的公投議題為是否支持政府使用「核電」。



台媒《聯合報》報道，國民黨昨日（17日）在彰化縣舉辦「AI正來電 核能才有電」公投造勢中部場，黨主席鄭麗文表示，國民黨必須團結中台灣及全台灣支持核能、重啟核電來穩定物價、發展AI產業。



國民黨在彰化縣舉辦「AI正來電 核能才有電」造勢中部場。（鄭麗文FB）

國民黨在彰化縣舉辦「AI正來電 核能才有電」造勢中部場。（鄭麗文FB）

國民黨在彰化縣舉辦「AI正來電 核能才有電」造勢中部場。（鄭麗文FB）

國民黨在彰化縣舉辦「AI正來電 核能才有電」造勢中部場。（鄭麗文FB）

鄭麗文表示，核能發電是全世界潮流，民進黨去年底關閉所有核能廠，今年重啟核三廠，這是把台灣人「裝肖仔」（意指當作瘋子一樣耍弄）嗎？

鄭麗文表示，台灣不能沒核電，尤其全世界搶攻AI需要大量用電，馬斯克（Elon Musk）稱不用核電是愚蠢、瘋狂，美國總統特朗普（Donald Trump）說美國核電要成長4倍，台灣就算核一、二、三廠全開才佔全台發電量兩成。

鄭麗文表示，台灣中油花錢買煤炭、天然氣已快耗盡資本，虧損累計3500多億元新台幣，「羊毛出在羊身上」最後還是轉嫁到消費者身上，電力上漲帶動萬物齊漲，只有薪水沒漲，「錯誤政策比貪污更可怕」，民進黨稱重啟核電不知是真是假，而核能關係著中台灣產業鏈，團結中台灣支持重啟核能，大幅提高核電電力是中部造勢大會重點。