九合一選舉｜政壇女神真身嚇人？台灣熱議競選廣告與本人不符比賽

年底台灣九合一大選進入倒數階段，參選人紛紛加強宣傳攻勢，但近日有網友在Threads發文質疑，部分參選人的競選廣告照片與本人落差過大，引發網絡熱議。



該網友發起「競選廣告與本人不符的比賽」，直言照片疑似經過AI修圖或過度美化。

部分被網友點名競選宣傳照與本人有所落差的參選人▼▼▼

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貼文引發廣泛回應，網友陸續分享其他參選人的照片對比，直呼：

「騙很大」

「沒看過這個人」



不少網友則以幽默口吻調侃，有人稱「其實這是另類的宣傳手法」，也有人揶揄：

我覺得蠻符合的啊，政治人物大部分選前一個樣，選後一個樣。

還有網友開玩笑說「抱歉，人在日本找不到能贏過台灣的」。

面對爭議，被點名的屏東縣潮州鎮長參選人潘素霞在FB發文回應。她貼出35年前帶著女兒前往英國遊學時的照片，並與現今拍攝的素顏照和宣傳看板照片進行對比，強調「其實還是真情真心不變」▼▼▼

潘素霞進一步解釋，自己多年來365天全年無休騎車到處服務慰問鄉親，因長期風吹日照確實顯得滄桑許多，但相信這不會影響鄉親對她的認同與肯定。她並特別澄清宣傳照片「不是AI照」。

另一位被點名的參選人雲林縣斗六市三平里里長參選人許庭瑄則表示，自己是美容老師，因此要美化自己，也要美化別人▼▼▼

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