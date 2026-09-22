九合一選舉｜鄭麗文籲全力衝刺　稱國民黨正為2028重返執政做準備

今年台灣九合一地方選舉將於11月28日登場，9月21日晚，國民黨主席鄭麗文出席工商建研會第43期成立大會時表示，沒有一個縣市的選舉可以說穩贏或不會上，選舉還有兩個多月，仍有「翻天覆地」改變的可能，國民黨一定要抓住最後機會全力衝刺、凝聚所有力量，希望提名候選人全部順利當選。



2022年台灣九合一大選，國民黨桃園市長候選人張善政11月25日晚間舉行選前之夜動員大會，現場下起滂沱大雨。（國民黨提供）

鄭麗文表示，今一整天都在拜訪高科技產業，她指出，台灣百工百業不同產業與部門，在過去十年都面臨許多結構性問題，政策法令要如何大幅改革、開放與調整，希望在2028年國民黨執政後，已經做好萬全準備、做足所有功課。

針對高科技產業長期缺水、缺電、缺人才的問題，鄭麗文稱，國民黨長期支持核電，今年唯一一張公投票，就是要廢除非核家園，大幅提升核電比例，這是攸關台灣發展與競爭力的關鍵重大政策。

鄭麗文。（國民黨）

籲支持核電公投

鄭麗文指出，民進黨雖然已經髮夾彎，在去年關閉所有核電廠後，今年初開始反悔要重啟核三廠，但虛耗與浪費的時間已經無法收回，今天台灣的電力絕不是重啟一個核三廠就足夠的。

她表示，未來要投資台灣，無論是否為高科技產業，台灣所準備的電力都遠遠不足，必須大幅跟進。她呼籲大家今年底不要忘記，還有一張支持核電的公投票。

台灣「2025年非核家園」入法，也就意味著所有核電廠都將在2025年走入歷史。（台灣核電三場）

在人才問題上，鄭麗文說，對許多企業而言，已經不單是缺少傳統想像中的藍領外籍勞工，連高技術含量的藍領，甚至更多的白領勞工人才，在台灣都因嚴重少子化問題而需求大增。這需要法令大幅放寬，都是國民黨必須在第一時間跟進處理的。

鄭麗文稱2028重返執政會兩岸關係會完全不同

鄭麗文表示，國民黨必須要有全球戰略佈局，包括與對岸、與美國及國際之間的關係，都面臨轉型時刻。她亦補充說，2028年如果國民黨重返執政，兩岸關係會完全不同，「我們是否已經準備好迎接新布局與新時代的來臨？」

鄭麗文說，希望未來國民黨不只在國會佔多數，也能拿回執政權，並承諾展現極高效率，把過去十年沒做的、漏掉的、留下的窟窿、爛攤子，快速解決。