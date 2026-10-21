內地青年就業市場嚴峻　9月青年失業率回落至18%仍高於去年同期

國家統計局10月20日發表的就業形勢分析指出，隨著高校畢業生逐步落實工作崗位，9月青年失業率有所回落。9月青年失業率結束連續兩個月升勢，從8月的18.9%回落至18%，但仍高於去年同期水平。



中國青年失業率今年7月和8月連續攀升，分別達到17.9%和18.9%。國家統計局此前解釋，失業率上升主要受到畢業季影響，大批高校畢業生集中進入勞動力市場，推高短期就業壓力。

2026年中國高校畢業生規模預計達到1270萬人，再創新高，為青年就業市場帶來持續壓力。中國教育部門此前推出擴大就業崗位供給、加強職業技能培訓及就業服務等措施，以促進高校畢業生就業。

國家統計局10月21日公布的數據顯示，9月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18%，較8月下降0.9％，但比2025年同期的17.7%高出0.3％。其他年齡組方面，不包含在校生的25歲至29歲勞動力失業率為7.4%，較8月下降0.1個百分點，但比去年同期高出0.2個百分點；30歲至59歲勞動力失業率則維持在3.9%。

中國9月全國城鎮調查失業率為5.2%，比8月下降0.1個百分點。今年前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與去年同期持平。