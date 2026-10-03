畢業生就業計劃　孫玉菡稱不乏大企業參與　難評對青年失業率影響

《施政報告》提到政府將推出「畢業生就業啟航計劃」，夥拍商會於未來兩年額外創造一萬個職位。政府將補貼受聘青年三分之一的薪金，每人每月上限為6,000元，資助期最長半年。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3日）表示，現時參與計劃的公司不乏大型企業，部分公司更已透露願意提供半年以上的全職職位。他相信這些崗位可以豐富年輕人的行業經驗，企業投入一定成本亦有所幫助，「（企業）佢緊係預咗呢個崗位有啲嘢做，幫到企業可以處理面對嘅問題。」



2025年9月10日，勞工處一連三日辦招聘會。（資料圖片／梁鵬威攝）

孫玉菡在港台節目《星期六問責》表示，AI的迅猛發展對全球就業市場形成挑戰，企業招聘時亦會稍為猶疑。政府希望「更加有為」，主動拉攏商界合作，透過投放資源令短期內的就業市場更加活躍，為這兩屆畢業生創造更多機會。

部份公司願意提供超過半年以上職位

根據計劃，政府將補貼受聘青年三分之一薪金，上限每人每月6,000元，資助期最長半年。孫玉菡指出，企業參與計劃需要承擔三分之二薪金及提供六個月合約，投入相當成本，因此相關崗位必然具備實際工作與學習價值，能實質幫助企業處理問題，同時讓年輕人累積行業經驗、建立人脈及豐富履歷。

孫玉菡：「如果一個崗位要出三分之二嘅錢，亦要做六個月嘅話，意味著對企業嚟講，佢亦投入相當成本，你投入相當成本，無理由搵個崗位出嚟，其實係無嘢做，都無嘢學㗎嘛……佢緊係預咗呢個崗位有啲嘢做，幫到企業可以處理面對嘅問題。」

他提到，目前難以評估計劃對青年失業率的影響，但不少年輕人已具備一定程度的AI技能。現時參與計劃的公司不乏大型企業，部份公司更已透露願意提供半年以上的全職職位。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁家俊攝）

為進一步支援青年求職，勞工處將推出「青年就業通」網上服務窗口，並推展AI「就業配對通」。孫玉菡指，勞工處投放更多資源使用人工智能，協助有需要的年輕人分析個人興趣及工作經驗，提供不同工種的職位空缺選擇，期望透過更豐富的資訊，減低人力市場的錯配問題。

就本港首個五年規劃提出研究建設「社福數據分享平台」，孫玉菡指，平台會整合分散在不同部門或機構的大數據，精準識別高風險人士。首階段會採用社署、房屋署等部門及醫管局的數據，其後再引入其他非政府機構數據，期間會嚴格保障個人私隱。他期望透過分析風險因素，將過往「被動回應」模式轉為「及早介入」。他強調措施屬自願參與，相信社福界願意與政府合作。

政府10月2日宣布本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」上調2.35%，由每月5,100元增至5,220元。 （資料圖片)

外籍最低工資上調 稱已考慮僱主負擔能力及通脹等因素

政府周五（2日）宣布本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」上調2.35%，由每月5,100元增至5,220元，適用於今日起簽訂的新合約。孫玉菡指，每年外傭最低工資均會按經濟表現、僱主負擔能力及通脹等因素檢視，機制行之有效。

他又表示，本港今年經濟表現較去年良好，過去多年平均每年加幅介乎2%至2.5%，今次上調幅度已考慮所有因素，屬於綜合平衡的做法。他補充，現時本港約有38萬名外傭，調整機制務求做到平衡及令僱主接受，以確保本港社會及家庭繼續順暢運行。