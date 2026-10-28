特朗普再批台灣「偷晶片」：美國若有聰明總統，兩岸問題就不存在

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）25日接受FOX新聞節目「周日早晨談未來」電話訪談，根據網站逐字稿，特朗普原本在談論美國汽車製造業回流、關稅等相關政策，話鋒一轉他向主持人柯德洛（Larry Kudlow）表示，如果美國當年有聰明的總統，台灣和中國大陸之間的問題就不會存在，並再度提及台灣偷走美國全部晶片生意。



特朗普在訪談一開始聚焦於美國汽車製造業回流與關稅政策，提及德國車廠奧迪（Audi）正計劃在美投資設廠。他表示，美國過去曾掌握全球100%汽車市場，但自1950、60年代起流失了58%的份額給日本、韓國與中國等國，而如今他正透過關稅手段促使製造業回流，並強調目前的25%關稅「維持在很低的水準」，若外國企業繼續占便宜，不排除將關稅拉高至50%。

2026年10月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）從馬里蘭州登上空軍一號，啟程前往密歇根州前發表講話。（Reuters）

話鋒一轉，特朗普隨即切入台海與半導體議題。根據訪談逐字稿紀錄，特朗普表示：「如果我們當初有聰明的總統，台灣與中國之間的問題根本就不會存在。那就會是，你知道的，沒有人會在意。」

特朗普接著批評台灣偷走美國晶片產業，「他們偷走了我們的晶片生意，全部，100%。因為他們以荒謬的低價製造晶片，然後塞進市場。」

此前在10月13日的阿拉斯加州造勢活動中，特朗普便曾點名台灣「很多錢、多年前偷走了晶片產業」，並強調以往沒有總統願意對晶片課徵關稅，導致企業全數移往台灣設廠。

2025年6月7日，台積電（TSMC）台灣高雄製造廠全景。（Reuters）

針對特朗普多次質疑台灣半導體產業競爭方式的說法，台灣政府曾回應強調台美在半導體與人工智慧（AI）等關鍵供應鏈上屬於高度互補的共生夥伴關係，雙方應共同壯大民主供應鏈，「沒有誰偷誰、誰傷誰的問題」，致力於擴大整體產業發展利益。

此次特朗普再次發言批評台灣，林佳龍今赴立法院外交及國防委員會備詢時稱，「仔細讀，特朗普是有點挫折或有點羨慕台灣」，國民黨立委洪孟楷則批評，「台灣的外交部長到國會還要幫美國總統擦脂抹粉」。