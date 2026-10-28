美國中期選舉｜特朗普：如果選舉誠實公正　將接受選舉結果

美國中期選舉進入最後一周，總統特朗普（Donald Trump）表明，如果「選舉是誠實公正的」，他就會接受選舉結果。



法新社報道，隨着民調顯示共和黨可能失去國會控制權，特朗普近期不斷重提未經證實的大規模選舉舞弊指控，引發外界擔憂。

特朗普星期二（10月27日）啟程前往德克薩斯州助選時，被記者問及是否會尊重中期選舉結果。他回答：「如果選舉是誠實的，我就會尊重結果。」

他也說，如果共和黨失去眾議院和參議院控制權，他仍會設法與民主黨合作。

他說：「我們會找到辦法的。我擁有強大的否決權。我希望不會發生這種情況，但許多總統過去都經歷過。」

他補充說，即使面對由民主黨控制的國會，總統仍可運用否決權，並通過談判達成協議。

美國中期選舉定於11月3日舉行。特朗普過去一個月幾乎每天都在美國各地舉行競選集會，試圖動員「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者投票。

星期二是特朗普一個月內第三次前往德州助選。德州過去30多年一直是共和黨票倉，但民調顯示，當地參議員選舉競爭激烈。

共和黨正透過資金投入以及選區重劃、移民等關鍵議題，希望在5個關鍵選區扭轉局面，以幫助共和黨在11月3日選舉之夜保持優勢。(Reuters)

特朗普當天還說，委內瑞拉將向美國贈送一艘載有100萬桶石油的油輪。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）也陪同他前往德州助選。

特朗普自2020年總統選舉敗給拜登（Joe Biden）後，持續指稱選舉存在大規模舞弊，但相關說法缺乏證據。2021年1月6日，他的支持者衝擊美國國會大廈，試圖阻止選舉結果獲得正式認證。

隨着中期選舉臨近，特朗普再次加強有關選舉舞弊的指控，並於星期一（26日）宣佈懸賞100萬美元（約785萬港元），獎勵提供選舉舞弊線索並促成定罪的人士。

一些批評者擔心，特朗普可能借舞弊指控質疑中期選舉結果，甚至尋求動用某種緊急權力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

