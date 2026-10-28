美國中期選舉｜特朗普的戲演得越來越不認真

10月29日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）促成的俄羅斯和烏克蘭在奧列什基市（Oleshky）停火協議正式實施。白宮原本在10月23日宣佈停火將於10月29日開始。但如今該停火協議已正式提前生效。

這的確是開展人道主義援助、減少平民傷亡的大好事。

令人疑惑的從來不是好事。而是這樣的大功竟然是梅拉尼婭以獨家調解人的身份完成的。特朗普（Donald Trump）放言24小時結束俄烏衝突這麼久以來，竟然是梅拉尼婭單獨促成了俄烏前線的停火。

美國中期選舉：圖為2026年10月24日，特朗普與第一夫人梅拉尼婭在家鄉佛羅裏達州西棕櫚灘的棕櫚灘縣（West Palm Beach）選舉監督辦公室投票。（Reuters）

梅拉尼婭一向不熱衷於政治，以往的第一夫人在丈夫上任後會迅速組建龐大的白宮東翼辦公室團隊，全力配合白宮的公關日程。而梅拉尼婭在特朗普第一任期推遲數月入住白宮，在特朗普第二任期更常駐紐約和佛羅里達，在白宮停留時間極短，將第一夫人視為「掛名兼職」而非「全職公職」。

她從不掩飾自己對華盛頓權力圈、國會答謝宴、內閣配偶下午茶等傳統建制派社交的厭倦，公開表示「政治不是我的事，是Donald（特朗普）的事」。

在促成奧列什基停火協議之前，梅拉尼婭在外交領域基本沒有參與過傳統意義上的核心地緣政治談判或重大會晤。就是這樣一個對權力無慾無求一心只想當闊太太的人，單獨斡旋成功了俄烏前線的停火，真的非常諷刺。

2026年10月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）結束對艾奧瓦州（Iowa）的訪問後，返回白宮。（Reuters）

能夠讓一個對政治疏離的人大出風頭，原因是什麼？如果不是因為特朗普是總統，梅拉尼婭能夠以個人名義單獨促成停火嗎？如果不是為了共和黨的中期選舉，梅拉尼婭會出面促成俄烏前線的停火嗎？

禿子頭上的蝨子，明擺的事。第一夫人選前夕拋出重大外交人道突破，是白宮為共和黨整體選情造勢的臨門一腳。根本沒有什麼梅拉尼婭的個人成功，這一切都是為了配合選舉政治的演戲。梅拉尼婭的演出是一塊恰到好處的女性拼圖，以温和、柔性、充滿同情心的形象爭取女性的選票。

候選人是貨架上的商品，梅拉尼婭就是那個吸引顧客的廣告牌，僅此而已。這場人道危機救濟的大戲，是一次精信計算過的政治操作。

2026年10月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）登上空軍一號前往密西西比州之前，向媒體發表講話。（Reuters）

這樣一齣一眼就被識破的演出，真的很拙劣。

特朗普最大的愚蠢是打着革精英階層命的旗號上位，結果上台之後犯了和傳統建制派精英同樣的錯。缺乏誠懇認真的執政，用俯視的眼光對待選民，認為選民就是選票機，只用煽動煽動表演一下就能爭取。

政治戲演得越來越不認真，越來越不誠懇，刻意的痕跡過於濃厚，是現在最大的問題。特朗普擅長表演，他始終重視輿情管理。但是到了選舉季，不只需要表演，還需交上實實在在的成績。

2026年10月17日，美國華盛頓，大量示威者在「不要國王：提前投票」（No Kings: Vote Early）抗議活動中手持標語牌。活動旨在鼓勵選民儘早在中期選舉投票。（Reuters）

梅拉尼婭是促成了烏克蘭奧列什基市的局部人道主義停火，但特朗普曾豪言的「迅速結束全球戰爭」呢，在哪呢？用隨時可能破裂的前線妥協，粉飾「特朗普家族帶來和平曙光」的重大政績，不過是自欺欺人。

移民議題始終是特朗普動員MAGA（讓美國再次偉大）基本盤的「政治紅肉」。

在選舉衝刺階段，國土安全部（DHS）刻意安排多架載有非法移民的包機高調起飛，並邀請右翼媒體全程直播。在視覺衝擊力上足以讓選民感到「總統正在兑現鐵腕承諾」。但是缺乏兩黨共識，美國根本無法通過全面移民改革法案。特朗普不過是在表演執法。

2026年10月15日，美國副總統萬斯（JD Vance）在美國密西根州舉行的中期選舉集會上發表演說。（Reuters）

在中期選舉前夕，美國突然宣佈對某些特定國家的特定行業（如新能源汽車、關鍵礦產或特定農產品）徵收懲罰性關稅。向鏽帶（Rust Belt）藍領工人展示「保護美國製造業」的決心。但是特朗普的經濟政績單上根本沒有宏觀指標的全面繁榮，只有依然頑固的通脹餘波和高昂的生活成本。

看看特朗普現在緊急構建的向選民交差的「政績清單」就明白，「拼湊」的政治操盤在最大化地榨取基礎選民的投票熱情。

一個政客需要輿情管理，但一個國家需要的是國家治理。民粹不能當飯吃，沒上台的時候可以將所有的錯歸結為對手。一旦上台，鍋就在自己手中。實在甩不出去的時候，誰來背鍋就是個問題。真正的方法是解決問題，而不是想着甩鍋或者讓選民以為鍋不存在。