Panasonic台灣廠起火燃燒　五人受傷兩人失聯　4樓發現一具焦屍

11月4日凌晨2時新竹縣湖口鄉台灣松下（Panasonic）多層材料公司發生火警，現場不斷傳出爆炸聲。據台媒報道，案發當時廠內共有25名夜班員工，其中失聯的徐姓、姜姓兩名男員工是配料人員，大爆炸後，兩人疑因逃生不及，被傾倒的廠房鐵皮壓住。



新竹縣消防局表示，已有5名員工受傷送醫，另有2名台籍人員在建築物內尚未尋獲，消防局正進行殘火處理，並持續搜救失聯人員。直到5日中午12時30分許，在A棟4樓發現一名失聯者，惟遺體全身焦黑、無法辨識身分，後續將採集DNA確認。



警方表示，廠房4樓儲存槽有丁酮洩漏情形，環境部專業技術小組已到場監測空氣品質，並提醒救災人員注意化學物質暴露風險。



新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司4日發生火警，現場不斷傳出爆炸聲。（新竹縣消防局提供）

失聯的員工曾通報指丁酮儲存槽有滿溢洩漏

新竹縣政府消防局初步調查後表示，失聯的姜姓、徐姓兩名員工為配料夜班人員，火災前，姜男在A棟四樓產線率先發現丁酮儲存槽有滿溢洩漏情形，立刻通報主管。主管和同事徐男等人在一樓拿裝備要處理時，瞬間發生劇烈爆炸，一發不可收拾。

姜男及徐男未能即時逃出，確切的事故發生原因仍待進一步調查釐清。4日廠區火勢已大致控制住，挖土機入場拆除鐵皮廠房，但入夜後基於安全考量，搜救任務暫停。

台媒報道指，台灣松下（Panasonic）工廠火警接二連三的爆炸，衝擊波威力驚人，造成廠區周邊其他公司及多戶民宅的玻璃門窗應聲碎裂、「整扇門變形、天花板輕鋼架掉落、電梯故障等，滿地玻璃碎片」，附近一帶許多住戶都被巨響驚醒。

鄰近工廠員工表示，當時人在五樓工作，突然聽見巨大爆炸聲，整棟建築劇烈搖晃，五樓玻璃幾乎全被震破，連天花板都險些掉落。現場救援的志願消防員則說，工廠爆炸威力強大，到場支援時，不僅廠房的鐵皮傾垮，更有員工遭拋飛到廠外大排，現場滿目瘡痍，令人怵目驚心。

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司4日發生火警，現場不斷傳出爆炸聲。（新竹縣消防局提供）

消防局說明，事發時約20多人在產線作業，五名傷者均意識清楚，其中49歲胡姓男子右胸疼痛、左前臂燒燙傷；35歲謝姓男子及30歲越南籍阮姓男子均有呼吸困難、胸部疼痛等症狀；另名約35歲阮姓男子有臉部燒燙傷、頭部撕裂傷及右腳骨折；29歲李姓男子臉部擦傷，五人均已送醫治療。

消防局指出，經與廠方確認，另有兩名台籍人員尚未在建築物內尋獲，消防人員持續灌救及搜索。

據了解，事故廠房緊鄰其他工廠，消防局已部署水線防護，火勢未波及鄰近廠房；警方持續管制周邊交通，詳細起火原因與災損情形仍待進一步調查。新竹縣政府說，消防人員持續灌救，環保局也將監測火場周邊空氣品質，提醒附近居民留意空氣品質，非必要避免外出，減少接觸濃煙。