結束60年歷史！　Sony與Panasonic退出CES 2027背後玄機｜方保僑

Sony集團決定缺席2027年1月舉行的美國消費電子展（CES），連同旗下關聯企業將全面撤出展覽。這是自1967年首屆CES舉辦以來，Sony首次完全缺席，而同為日本消費電子代表的Panasonic亦表明不再參展。兩間曾經定義日本製造業黃金年代的企業同時淡出，標誌的不是單一展會的興衰，而是整個消費科技產業敘事邏輯的轉變。



Sony缺席的背後，反映集團業務重心已由傳統硬件轉向娛樂、知識產權及創作科技。過去Sony在CES的核心任務很清晰，展示Bravia電視、音響、Alpha相機、Xperia手機及以PlayStation為主的遊戲硬件，憑藉巨型展區與重點發布會吸引全球媒體。但如今的Sony，營收與利潤結構已徹底改變，遊戲、音樂、影視及影像感測器，才是支撐集團營收與利潤的支柱。

Sony缺席的背後，反映集團業務重心已由傳統硬件轉向娛樂、知識產權及創作科技。（資料圖片）

在全新的娛樂生態下，CES以硬件揭幕為主的舞台，戰略價值自然大不如前。Sony如今的核心任務，是將旗下遊戲角色、電影IP、音樂版權、雲端服務、人工智能創作工具連接成可持續變現的內容生態。這類商業模式顯然難以僅憑一個展館說清，亦不需要依賴幾天的展會曝光。

更值得行業反思的是，其與Honda合作的AFEELA電動車項目。該項目原本被寄予厚望，意圖將車輛打造為移動娛樂平台，並連續兩年成為CES的焦點。然而，隨著2026年Honda重整電動車戰略，技術與資源條件發生變故，最終導致車型開發全面中止。這場挫折無疑向產業敲響警鐘：展會上的熱烈掌聲並不代表量產能力，概念產品的視覺吸引力更無法直接轉化為商業可行性。

Panasonic退出CES的邏輯與Sony截然不同，其核心是企業戰略全面由B2C走向B2B。集團近年已將電視業務交由Skyworth負責在歐美製造與銷售，自身則聚焦汽車電池、供應鏈與企業解決方案，並在日本新設全球鋰電池研發中心。當主要客戶轉變為汽車製造商與數據中心營運商，繼續以自家名義租用大型展台展示向一般消費者展示家電的回報率自然大幅下降。因此Panasonic選退出獨立參展，將資源轉向深化企業客戶溝通，正是其組織轉型的必然選擇。

Panasonic退出CES的邏輯與Sony截然不同，其核心是企業戰略全面由B2C走向B2B。（資料圖片）

Sony與Panasonic同時退出，對CES主辦方CTA而言無疑是沉重的打擊，展會失去的不僅是巨型展區，更是引領時代的標誌性色彩。然而，這亦迫使CES重新定義自身價值。未來的展會核心將不再是比拼發布多少電視或手機，而是能否提供具備可商用性與驗證價值的技術方案。當大型企業紛紛轉向舉辦自家獨立發布會時，CES能否在人工智能、機械人及汽車科技等新興領域繼續提供關鍵的商業配對與供應鏈價值，將決定其未來的命運。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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