「兩岸和平倡議」在台280人連署　蘇起：習近平「統一」論述有變

兩岸關係持續緊張之際，包括前台灣考試院長關中、前國民黨立委丁守中等280位專家學者發起「兩岸和平倡議」，今（12）日選在孫中山誕辰160週年紀念日舉行成立大會。前台灣國安會秘書長蘇起出席活動時示警，北京對兩岸問題的緊迫感正不斷加深，尤其國家主席習近平今年8月談及「祖國統一」與「中華民族偉大復興」的先後順序有所調整，台灣民眾應提高警覺。倡議主要發起人關中則直言，台灣沒有打仗的條件，唯一的選擇就是追求和平，並批評台灣政府正在欺騙人民。



綜合台媒報道，「兩岸和平倡議」11月12日舉行成立大會。對於外界關切，中共明年即將召開二十一大會議，是否意味兩岸攤牌時間點越來越近，因此必須趕快提出和平倡議？蘇起於會前接受媒體訪問時表示，攤牌的時間點沒有人知道，但是很明顯可以感覺到，大陸現在的緊迫感越來越強。

前台灣國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起曾言，賴清德當選是兩岸關係的「硬著陸」，台灣人只能共同承擔代價。（張鈞凱攝）

蘇起指出，今年8月17日適逢中共前領導人江澤民誕辰100週年，習近平在紀念大會上提到，要先完成「祖國統一」，再實現「中華民族偉大復興」。他認為，習近平把順序做了調整，以前是倒過來的，現在把統一提到前面，國家建設、偉大復興被放到後面。

蘇起分析，這項變化顯示北京及習近平對兩岸問題的緊迫感正在加深，而習近平選在江澤民百年誕辰紀念場合提出相關論述，也具有特殊意義。他指出，江澤民執政時期曾與李登輝互動，兩岸汪辜會談也是在江澤民任內達成。因此，面對北京對台政策可能出現的變化，蘇起認為台灣民眾必須提高警覺。

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。（新華社）

除了北京的政策動向，蘇起也對美國未來介入台海局勢的能力提出質疑。蘇起表示，美國當前內部政治混亂，未來兩年民主黨與共和黨不僅各自面臨內部鬥爭，兩黨之間的政治對立也將十分激烈，恐怕沒有餘力顧及其他地區。

蘇起進一步指出，伊朗戰爭暴露美國軍事力量的衰弱，包括導彈庫存不足、國防工業產能跟不上需求，以及航空母艦、軍機接連出現問題等，「台灣老百姓如果要寄望美國繼續來保護台灣，我認為是空想」。

蘇起強調，台灣必須自己尋找出路，不能繼續陷於內部政治爭鬥，否則無法有效應對未來兩岸局勢的變化。

2018年，習近平首次提出建立中共、成立中華人民共和國及推進改革開放和中國特色社會主義事業是「近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑」。（新華社）

另據台媒《風傳媒》報道整理，「兩岸和平倡議」在正式成立前，已有260位專家學者參與發起，成員涵蓋國民黨執政時期的政界高層、前國安官員、退役高階將領及學界人士，其中也不乏綠營背景人士。倡議主要發起人包括關中、丁守中，婦聯會主委雷倩擔任發言人，至12日成立大會時，參與人數已增至280人，前台灣立法院長王金平、前台灣行政院長陳冲等人亦受邀出席並發表談話。

報道指出，相關人士在成立大會前曾有聚會，關中當時指出，過去30年世界局勢已發生重大變化，「西方正在沒落，美國持續衰退，歐洲在國際局勢中的影響力也大幅下降」。

談及台灣現況時，關中認為，台灣表面上看起來風平浪靜，民眾仍可正常生活，但實際上危機四伏，順勢批評台灣政府未能讓民眾充分認識戰爭風險。關中直言，「戰爭太可怕，有人講說無知，但是無知與這個政府的作為有關，他在麻痺我們的人民，在蒙蔽我們的人民，在欺騙我們的人民」。

2021年4月，「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中美須極力避免。（經濟學人雜誌）

同時，關中也進一步質疑，台灣究竟有沒有打仗的條件？他指出，台灣缺乏戰略縱深，與烏克蘭的地理條件不同，烏克蘭周邊有多個國家提供協助，但台灣若發生戰爭，除了被認為與台海安全有關的美國之外，還有哪些國家能夠提供援助，值得台灣社會認真思考。

關中強調，台灣唯一的選擇就是追求和平，此次「兩岸和平倡議」成立大會只是開始，未來還將分組舉辦各類活動，透過不同方式結合更多人士，凝聚更大的社會力量，以保護台灣及人民。