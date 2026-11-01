五中全會｜習近平：持之以恆推進全面從嚴治黨　確保黨永不變質

10月26日至29日，中共二十屆五中全會在北京召開，通過《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。新華社11月1日公布中共總書記習近平關於《決定》的說明。



習近平指出，中共內部仍存在不少影響長期執政的問題和隱患，特別是思想不純、組織不純、作風不純問題尚未根本解決。他表示，只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳。



中共總書記習近平。（新華社）

習近平表示，中央政治局決定，黨的二十屆五中全會重點研究持之以恆推進全面從嚴治黨問題，這是保持黨的先進性和純潔性、鞏固黨的長期執政地位的必然要求。

「不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質」

習近平表示，全面從嚴治黨是長期的戰略性任務。黨的隊伍主流是好的，但弱化黨的先進性、損害黨的純潔性、影響黨長期執政的問題和隱患還不少，特別是思想不純、組織不純、作風不純問題尚未根本解決，一些新問題又不斷產生。面對這些問題和挑戰，只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳。

習近平表示，黨的十八大之後，黨中央直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。

習近平表示，新時代全面從嚴治黨積累了豐富經驗，開闢了百年大黨自我革命新境界，黨的團結統一更加鞏固，黨心軍心民心高度凝聚。這一良好政治局面來之不易，全黨必須倍加珍惜，不斷加以鞏固和發展。

習近平：關於《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》的說明全文

同志們：

受中央政治局委託，我就《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》（以下簡稱《決定》）起草的有關情況向全會作說明。

一、關於確定全會議題的考慮

黨的建設事關黨的前途命運、黨和國家事業興衰成敗。今年是我們黨成立105周年。中央政治局決定，黨的二十屆五中全會重點研究持之以恆推進全面從嚴治黨問題。這是黨中央把握黨和國家事業發展歷史方位、著眼中國式現代化全域，審時度勢、通盤考慮作出的重大決策。

第一，這是保持黨的先進性和純潔性、鞏固黨的長期執政地位的必然要求。如何跳出治亂興衰歷史週期率，是我們黨長期執政必須回答好的根本問題。就此，當年毛澤東同志在延安窯洞裡給出了「讓人民來監督政府」的第一個答案，黨的十八大以來我們在全面從嚴治黨實踐中找到「自我革命」的第二個答案。黨的自我革命有嚴格的界定，就是刀刃向內，全面從嚴治黨，保持黨的先進性和純潔性，實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。100多年來，我們黨在領導人民為實現中華民族偉大復興不懈奮鬥的歷史進程中，一直高度重視管黨治黨，勇於堅持真理、修正錯誤，在依靠自身力量和人民支持解決自身問題中不斷強大，百年大黨充滿活力、風華正茂。

同時，要清醒看到，全面從嚴治黨是長期的戰略性任務。這些年，黨的隊伍發生結構性變化，改革開放後出生的黨員、幹部比例越來越大，對教育管理提出新的要求。黨的隊伍主流是好的，但弱化黨的先進性、損害黨的純潔性、影響黨長期執政的問題和隱患還不少，特別是思想不純、組織不純、作風不純問題尚未根本解決，一些新問題又不斷產生。面對這些問題和挑戰，只有通過持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保黨永遠不變質不變色不變味，確保紅色江山代代相傳。

第二，這是鞏固和發展全黨高度團結統一、黨心軍心民心高度凝聚良好政治局面的必然要求。黨的十八大之後，黨中央直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，黨在革命性鍛造中更加堅強有力。黨的全面領導和黨中央集中統一領導顯著加強，馬克思主義中國化時代化實現新的飛躍，新時代黨的組織路線貫徹有力，中央八項規定鐵律生威，黨的紀律建設扎實推進，反腐敗鬥爭力度前所未有、成效有目共睹，黨內法規制度體系更為完善，黨的各級組織落實管黨治黨責任見行見效。新時代全面從嚴治黨積累了豐富經驗，開闢了百年大黨自我革命新境界，黨的團結統一更加鞏固，黨心軍心民心高度凝聚。

這一良好政治局面來之不易，全黨必須倍加珍惜，不斷加以鞏固和發展。這就要求我們堅持和運用新時代全面從嚴治黨寶貴經驗，以更高標準、更實舉措持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，確保黨永遠得到人民衷心擁護、始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

第三，這是實現黨的歷史使命、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是前無古人的開創性事業。經過黨的十八大以來全黨全國各族人民的頑強奮鬥，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。同時，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，前進道路上面臨多種風險和挑戰。從國際看，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革加速突破，國際力量對比深刻調整，世界進入新的動盪變革期，外部環境不確定難預料因素增多。從國內看，歷經40多年改革開放，我國經濟社會生活發生巨大變遷，發展不平衡不充分問題仍然突出，進一步全面深化改革、推動高質量發展、加強社會建設和治理、統籌發展和安全、激發和增強社會活力等遇到不少新課題。

辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在全面從嚴治黨。面對錯綜複雜的國際國內形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，推動中國式現代化行穩致遠，必須大力弘揚偉大建黨精神、始終牢記「三個務必」、不斷發揚黨的優秀特質，持之以恆推進全面從嚴治黨，把我們黨建設得更好、更強，為全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興提供堅強保障。

二、關於《決定》稿的起草過程

今年1月，黨中央成立黨的二十屆五中全會文件起草組，由我擔任組長，王滬寧、蔡奇、李希同志擔任副組長，黨和國家有關領導同志及有關中央部門和地方負責同志參加，在中央政治局常委會領導下開展工作。2月6日，文件起草組召開第一次全體會議，正式啟動文件起草工作。

文件起草中，著重把握了以下幾點。

第一，全面貫徹新時代黨建思想。新時代黨建思想是新時代中國特色社會主義思想的黨建篇，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶。《決定》稿起草堅持以新時代黨建思想為指導，在文件框架安排、總結成就和經驗、分析形勢和任務、明確指導思想和原則、提出政策舉措上全面落實這一思想的要求，遵循馬克思主義執政黨建設規律，充分運用新時代全面從嚴治黨寶貴經驗，著力推動管黨治黨、興黨強黨在守正中創新、在繼承中發展。

第二，服務使命任務。服從服務於黨和國家事業發展，歷來是黨的建設的重要原則。《決定》稿起草堅持不忘初心、牢記使命，著眼於實現新時代新征程黨的使命任務，注重把握管黨治黨、興黨強黨和強國建設、民族復興的內在聯繫，謀劃提出各項政策舉措都緊扣黨和國家事業發展需要，確保持之以恆推進全面從嚴治黨各方面部署都圍繞中心、服務大局。

第三，堅持嚴的基調。全面從嚴治黨關鍵在嚴，持之以恆推進全面從嚴治黨必須一以貫之、一嚴到底。《決定》稿起草牢牢把握黨的建設各項工作標準要嚴，對各級黨組織和黨員、幹部的教育管理監督要嚴，對不良作風和腐敗現象整治措施要嚴，落實管黨治黨責任要嚴的要求，進一步深化和完善全面從嚴治黨各項政策舉措，鮮明釋放越往後越嚴的強烈信號。同時，堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，做到既嚴格到位、約束到位，又激發全黨積極性主動性創造性。

第四，突出問題導向。全面從嚴治黨是針對黨內突出問題而展開的，持之以恆推進全面從嚴治黨必須在鞏固已有成果基礎上不斷研究新情況、解決新問題。《決定》稿抓住關鍵要害、聚焦突出問題謀篇佈局。謀劃思路舉措堅持有什麼問題就解決什麼問題、什麼問題突出就重點解決什麼問題，找准問題癥結，深入研究論證，提出有針對性的對策。

第五，強化系統觀念。持之以恆推進全面從嚴治黨是一項系統工程，必須把黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設、反腐敗鬥爭等作為一個有機整體來謀劃和推進，著力健全全面從嚴治黨體系。《決定》稿起草全面落實新時代黨的建設總要求，堅持以黨的政治建設為統領，注重黨的各方面建設協同發力、各項政策措施銜接配套，注重以上率下、點面結合、標本兼治，注重形成上下貫通、條塊結合、齊抓共管的工作格局，切實增強管黨治黨整體效能。

文件起草中，黨中央充分發揚民主，深入調查研究，廣泛徵求意見。1月31日，黨中央發出通知，就黨的二十屆五中全會議題徵求各地區各部門意見。同時，委託16家單位就23個重點課題開展研究。5月6日，我在上海主持召開座談會，聽取部分省區市主要負責同志意見。8月3日，《決定》稿下發黨內一定範圍徵求意見，包括徵求黨內部分老同志意見，還專門聽取了各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見。

各方面一致認為，黨中央決定黨的二十屆五中全會重點研究持之以恆推進全面從嚴治黨問題，充分體現了我們黨對加強自身建設的高度清醒和堅強意志。《決定》稿就持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署，必將成為推進新時代黨的建設新的偉大工程的綱領性文件，對於進一步開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面，團結帶領全國各族人民以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大現實意義和長遠指導意義。與此同時，各方面提出許多好的意見和建議，文件起草組逐條研究，能吸收的儘量吸收。

《決定》稿起草期間，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改，形成提交這次全會審議的《決定》稿。

三、關於《決定》稿的基本框架和主要內容

《決定》稿除了開頭語和結束語，分三大板塊。

第一板塊為第一部分，是總論。闡述持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性和總體要求，共5個方面內容。一是回顧100多年來我們黨一以貫之加強黨的建設、團結帶領人民不斷從勝利走向勝利的光輝歷程。二是總結黨的十八大以來全面從嚴治黨取得的偉大成就，闡述形成新時代黨建思想的重大意義。三是分析全面從嚴治黨面臨的新形勢新任務新挑戰。四是提出持之以恆推進全面從嚴治黨的指導思想。五是闡明持之以恆推進全面從嚴治黨遵循的7條原則。

第二板塊是分論，包括第二部分至第八部分。部署持之以恆推進全面從嚴治黨的戰略任務和重大舉措。其中，第二部分「增強共產黨人的黨性」，強調這是全面從嚴治黨的根本性任務，從強化對黨忠誠教育、堅持用黨的創新理論凝心鑄魂、用黨的優良傳統和中華優秀傳統文化涵養黨性、在實踐中錘煉黨性、加強黨性鑒別等5個方面作出部署。第三部分「嚴格貫徹執行民主集中制」，強調這是全面從嚴治黨的內在要求，從堅持和加強黨中央集中統一領導、提高黨內民主質量、嚴格執行領導班子決策議事規則、規範「一把手」履職用權等4個方面作出部署。第四部分「鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍」，強調全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏，從堅持正確用人導向、精准科學選人用人、推動幹部樹立和踐行正確政績觀、增強幹部幹事創業本領、提高培養選拔優秀年輕幹部質量、加強幹部管理監督等6個方面作出部署。第五部分「建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系」，強調黨的各級組織是全面從嚴治黨的主體，從發揮中央和國家機關黨組織表率作用、強化地方黨委功能、統籌推進各領域基層黨組織建設、突出抓好新興領域黨的建設、加強黨員隊伍建設、完善黨的各級組織貫通機制等6個方面作出部署。第六部分「馳而不息正風肅紀」，強調這是全面從嚴治黨的有力舉措，從走好新時代黨的群眾路線、鍥而不捨落實中央八項規定精神、推進作風建設常態化長效化、強化從嚴執紀、綜合發揮紀律教育約束和保障激勵作用等5個方面作出部署。第七部分「堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐」，強調這是全面從嚴治黨的重要方略和反腐敗鬥爭的基本方針，從保持懲治腐敗高壓態勢、加強對權力運行的制約和監督、夯實崇廉拒腐思想根基、增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能等4個方面作出部署。第八部分「堅持制度治黨、依規治黨」，強調加強黨內法規制度建設是全面從嚴治黨的長遠之策、根本之策，從完善黨內法規制度體系、增強制度執行力、大力破除潛規則等3個方面作出部署。

第三板塊包括完善黨和國家監督體系、落實全面從嚴治黨政治責任。就這兩方面分別作出部署。

同志們，審議通過《決定》是這次全會的主要任務。大家要認真思考、深入討論，提出建設性意見和建議，共同把這次全會開好、把《決定》稿修改好。