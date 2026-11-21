台灣九合一選舉即將舉行，台北市長6號候選人、三勢團結促進聯盟的唐新民在選舉公報上的照片引發網友熱議。民眾在社交平台貼出其公報照片與11月14日公辦政見發表會畫面對比，發現兩者差異甚大，質疑是否使用AI圖。針對民眾質疑，中選會回應，申請登記為候選人應備具本人二吋脫帽正面半身光面相片，現行法規並未限制照片拍攝期限。



唐新民在政見發表會上曾自稱「紫薇聖人」、「救世主」，並指稱民進黨對手沈伯洋是外星人、現任台北市長蔣萬安應改名「郭萬安」，引發社會關注。有民眾上中選會網站查詢時，發現唐新民在選舉公報刊登的大頭照相當帥氣，明顯跟他參加政見會時頗不相同，忍不住發問：「公職選舉可以用AI照嗎？」

對此，台灣中選會釋疑指出，依台灣《公職人員選舉罷免法》施行細則第15條規定，申請登記為候選人應備具本人二吋脫帽正面半身光面相片。該相片係應刊登選舉公報及選舉票之用，目的僅在於輔助選舉人辨識候選人，現行法規並未限制照片拍攝期限。

中選會進一步說明，若強制要求提供6個月內近照，實務審查上仍有相關疑義。首先，相片加印拍攝日期仍可能為舊照變造；其次，在資訊科技發達的時代，即使加印日期也無法防止電腦修片美化；再者，若候選人委託他人代為登記，受理機關難以當場辨識本人與相片差距是否過大。因此，現行《選罷法》相關法令並未對照片做出限制。

中選會指出，早在2010年就曾討論是否限制照片拍攝期限，但考量修圖與舊照難以防範而作罷。今年10月針對競選看板修圖爭議時，中選會亦曾表示，候選人如何呈現外貌屬於競選宣傳與表意自由的一環。相較之下，台灣身份證規定須使用2年內近照，護照則為6個月內，且均不得使用合成或過度修飾照片，標準遠嚴於選舉公報照片規範。

九合一選舉將於11月28日投票，依中選會規定，選舉公報將於投票日2天前送達選舉區內各戶。

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