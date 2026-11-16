九合一選舉｜韓國瑜在造勢活動跌倒險摔下台　幽默回應引全場大笑

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨天（15日）一連兩場大造勢，上午在台西鄉，晚上移師斗六展開山線大造勢，台立法院正、副院長韓國瑜和江啟臣，及台東縣長饒慶鈴和多位立委名嘴也來站台，韓國瑜抵達全場熱到最高點，韓走上台時不慎摔倒，險些從台上摔下，幸被張嘉郡和張麗善扶住，才化解危險，韓還說是因見到鄉親太高興，全場大笑，成為晚會小插曲。



台立法院長韓國瑜最晚抵達現場，是演講的壓軸，他大進場全場歡呼熱到最高點，韓國瑜走向舞台時，不慎在台階摔倒，整個人往前趴倒，幸好在旁的張嘉郡和張麗善反應快，一手將他拉住，才將他慢慢扶起來。

韓國瑜走向舞台時，不慎在台階摔倒，整個人往前趴倒。（聯合新聞網提供）

韓國瑜化險為夷，一上台站穩後，馬上不失一貫風趣幽默風格，他說，因為見到鄉親實在太高興，高興得都險些摔倒，全場哄堂。

一上台站穩後，馬上不失一貫風趣幽默風格，他說，因為見到鄉親實在太高興，高興得都險些摔倒。（聯合新聞網提供）

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