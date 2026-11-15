九合一‧有片│民進黨新北市長候選人遭人偶打斷牙 滿口血忍痛唱歌
撰文：聯合新聞網
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台灣民進黨新北市長候選人蘇巧慧14日晚在新莊辦造勢，進場時疑似被一同演出的人偶神將（大仙尪仔）的手揮到臉，疑似造成門牙斷裂，蘇巧慧仍敬業地將「粉紅超跑」唱完，即使滿口鮮血，她仍態度鎮定，唱完歌曲時，她勇敢地說「見紅是保佑，再困難都沒關係」。
主持人林宜瑾、邱議瑩向全場支持者說，蘇巧慧稍早遭神像打到，需要先止血休息，讓許多支持者聽了相當揪心。
蘇巧慧滿口鮮血，她仍態度鎮定地唱完歌曲：
隨後蘇巧慧再度上台報平安，她戴起口罩，幽默地說，可見得她提出假牙補助政見是很重要的，不只照顧長輩，還能顧漂亮，展現堅強、樂觀態度。
當晚的助講陣容還包括賴清德、蔡英文、高雄市長陳其邁等，陣容強大。
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