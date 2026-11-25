台灣地方選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦的台灣民主實驗室，曾申請美國金融家索羅斯（George Soros）旗下開放社會基金會（Open Society Foundations，OSF）的相關經費，引發外界關注。國民黨台北市長蔣萬安今（25）日表示，索羅斯是一個具爭議性的人物，沈伯洋為何會去申請其金援，以及未來是否繼續與其聯繫，才是台北市民真正關心及擔心的事情。



台媒《聯合報》報道，針對是否曾申請索羅斯的相關經費，沈伯洋24日受訪時坦言「當然有」，不過他強調，自己身為協會理事長不能支薪，申請的經費都是交予研究單位，「我一毛錢都沒有在口袋裡，因為我於法不能夠拿任何的金錢」。

圖為國際知名投資者索羅斯2016年9月20日在美國紐約出席康科迪峰會。（Getty）

蔣萬安25日上午在台北市中正、萬華區展開車隊掃街拜票前接受媒體訪問，被問及沈伯洋創辦的台灣民主實驗室曾獲索羅斯補助，是否應對相關研究內容作出交代。蔣萬安表示，索羅斯在世界各國，尤其在亞洲，是一個爭議性的人物，沈伯洋為何會去申請他的金援，以及現在、未來是不是還是會繼續跟他聯繫，這才是市民朋友真正關心，而且擔心的事情。

此外，針對沈伯洋過去曾指台北是一個沒救的地方、水準太低，沈伯洋回應稱，自己並不覺得台北真的沒救，「沒救的是自己年輕的樣子」。對此，蔣萬安表示，台北是一座多元、包容、充滿希望還有活力的城市，台北市民也是一樣，很高興看到沈委員改變他的想法，一起擁抱台北的美好。