台灣「九合一」選舉今日（28日）登場。台灣網紅鐘明軒今日凌晨在社交平台發文，回顧過去經歷及對政治的想法。由於發文時間正值投票日，有網民質疑內容恐涉及選舉期間的助選行為，隨即向台北市警察局萬華分局檢舉。



鍾明軒在貼文中回顧了2019年與蔡英文合作拍攝影片的契機。（Instagram@big_star_ken）

綜合台媒《ETtoday》、《三立新聞網》報道，鍾明軒在貼文中回顧了2019年與蔡英文合作拍攝影片的契機，坦言當年曾享有政治紅利，並分享自己近年來的心境變化，以及對政治人物與民眾互動的看法。有網民認為，鍾明軒的貼文內容可能涉及違反《公職人員選舉罷免法》，於是前往附近派出所報案檢舉。

鍾明軒在貼文中回顧了2019年與蔡英文合作拍攝影片的契機。（Instagram@big_star_ken）

根據台灣《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，投票日當天，政黨及任何人均不得從事競選、助選或罷免活動。若違反規定，依同法第110條第6項，一般民眾可處新台幣10萬元（約2.37萬港幣）以上、100萬元以下罰鍰；政黨、候選人、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人則可處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。不過，鍾明軒此次貼文是否涉及相關行為，仍須視實際內容及發布目的認定。

台灣網紅鐘明軒。（Facebook）

新聞曝光後，鍾明軒稍早再度發文指出，「發表了對台灣社會的看法後，粉絲一直在掉，我有看到，但還是謝謝每一個曾經或現在還在看的人。」（Instagram@big_star_ken）

新聞曝光後，鍾明軒稍早再度發文指出，「發表了對台灣社會的看法後，粉絲一直在掉，我有看到，但還是謝謝每一個曾經或現在還在看的人。」