台灣地方選舉今（28）日舉行投開票，國民黨台北市長蔣萬安27日晚間在凱達格蘭大道舉行選前之夜，台灣立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕齊聚站台，前國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌亦在受邀之列，唯獨不見現任國民黨主席鄭麗文。對此，蔣萬安事前以「因為整個時間流程的關係，我們也是必須要做一些取捨」對外解釋。



一場國民黨的選前之夜，容得下前任黨主席，卻容不下現任黨主席，可謂「十分清奇」，蔣萬安口中的「取捨」，倒也十分貼切地概括鄭麗文在今屆地方選舉的政治處境。無論國民黨最後開出怎樣的一張選舉成績單，「鄭麗文被邊緣化」終歸是這場選舉中一個相當明確的政治畫面。

10月26日，國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會，但並未與蔣萬安同框。（Facebook/鄭麗文）

回顧過往國民黨歷次全台性選舉，無論是吳伯雄、馬英九、吳敦義還是朱立倫擔任黨主席，黨中央向來是國民黨選戰的火車頭之一，從選前的初選協調、候選人提名，到選戰期間各地競選總部成立、掃街拜票及大型造勢活動，黨主席既要調和鼎鼐，也是各地候選人尋求政治加持的對象。黨主席的政治聲望或有高低，但鮮少見到國民黨地方政治要員如此一致地淡化黨主席的存在。

今屆選舉一個頗值得玩味的現象是，走在北台灣台北、新北街頭，國民黨市議員候選人的競選看板林立，卻鮮少見到鄭麗文的身影，過往候選人與黨主席合照製成看板、文宣，是再尋常不過的選舉操作，如今反倒是政治色彩鮮明、深藍屬性較強的桃園市議員與鄭麗文同框的看板，成了少數可見的例子。可以說，舉凡選舉場合、宣傳看板如何同框，呈現給選民視覺裡的分分秒秒都是算計，與誰合照、借誰的政治聲望爭取選票，候選人自有一套現實的盤算。

國民黨主席鄭麗文於今次台灣地方選舉的曝光量與能見度，明顯遜於歷屆黨主席的輔選能量。圖為桃園市議員詹江村與鄭麗文同框的選舉廣告。（陳鄭為/攝）

如果說選舉看板上的鄭麗文尚且只是一種選舉地景的觀察，那麼國民黨幾場大型造勢活動的人事安排，就更能說明問題。例如國民黨台中市長候選人江啟臣、新北市長候選人李四川以及台北市長蔣萬安，先後舉行的大型造勢活動，均安排韓國瑜、侯友宜、盧秀燕，即所謂「禿子、漢子、燕子」（國民黨三子）與候選人壓軸合體，鄭麗文則無一例外地被安排在前段致詞，未參與最後的「大團結」時刻。於焉，便有台媒引述消息稱，部分候選人原本就無意邀請鄭麗文出席，鄭麗文對此類被做「暖場」角色的安排頗為不滿。

11月22日，台灣立法院長韓國瑜（右）、台中市長盧秀燕（中），陪同台北市長蔣萬安（左）進行車掃拜票活動。（Facebook/蔣萬安）

綜觀國民黨候選人競選總部成立大會，向來是黨內各路政治人物的大拜拜，包含上台次序、如何營造強強合體、實力加持，都有一套權力秩序。細看今屆國民黨的幾場大拜拜，耐人尋味之處在於，國民黨並不缺乏能夠跨縣市輔選的政治人物，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕事實上已然承接了相當一部分過往由黨主席扮演的角色。是以，國民黨不是沒有母雞或不需要母雞，而是地方政治人物對於誰來當母雞，「另有選擇」。

這就涉及鄭麗文所領導的國民黨中央，與國民黨地方政治實力派之間的路線分歧。鄭麗文今年4月赴中國大陸與中共總書記習近平會面，就國民黨在兩岸關係上的政治經營而言，是為一張漂亮的成績單。回想鄭麗文早在今年2月便自信地宣稱，國共兩黨領導人的會面對國民黨年底選舉是「大加分、大利多」，然而從今屆選舉各地候選人對鄭麗文的政治趨避來看，鄭麗文所認定的政治資產，與國民黨地方政治人物所認定的選舉資產，恐怕並不等價。

是以，地方選舉囿其地方性，候選人無意在選戰中沾染過多兩岸政治色彩，尚可謂選舉考量，但這種考量何以演變成對自家黨主席的政治切割？這至少說明國民黨內部有相當一部分政治人物，對鄭麗文及其所代表的兩岸路線「戒慎恐懼」，乃至於認為與鄭麗文同台未必有益於選情。至於這樣的政治判斷究竟有多少民意依據，又有多少出於國民黨內部的權力競逐，則是另一回事。

10月4日，台北市長蔣萬安（左1）、新北市長侯友宜（右2）、台灣立法院長韓國瑜（右1）共同出席為國民黨新北市長候選人李四川站台造勢。（Facebook/蔣萬安）

當然，鄭麗文並非沒有投入今屆地方選舉的輔選工作，從基隆、宜蘭到新竹縣、彰化縣，都可見其輔選足跡，選前最後一夜，鄭麗文也赴新竹縣站台。但問題是，國民黨主席在一場全台性選舉中最值得注意的，不只是她去了哪裡，還可以反過來看有哪些地方「不需要她」，尤其是對國民黨整體選舉氣勢至關重要的雙北，顯然給了鄭麗文一碗閉門羹。

放眼選舉過後，在尚不知選舉結果的當下，國民黨選後將如何評價鄭麗文這個黨主席，已提早成為一道懸念。台灣有句俗諺叫做「有功無賞，打破要賠」，形容做事有功得不到獎賞，一旦出了差錯卻要負責。就現實論現實，國民黨若是選得漂亮，地方實力派大可將選舉成果歸諸自身的地方經營及輔選實力，甚至以此證明國民黨不必倚賴鄭麗文的政治路線，一樣可以贏得選舉。但倘若選舉結果不如預期，循國民黨過往敗選後尋找「戰犯」的政治傳統，又能否理所當然地將矛頭指向鄭麗文？如今在黨內先一步邊緣化黨主席後，這一慣常的政治究責邏輯與指向性，恐怕也提早被打了折扣。

台灣地方選舉將於11月28日舉行投開票作業。圖為台北市大安區虎嘯里辦公室外張貼市長暨市議員候選人的選舉公告。（陳鄭為/攝）

總的來說，過往國民黨選舉失利，黨主席下台負責可謂天經地義，蓋因黨主席本就是選戰的主要領導者之一，但今屆選舉，國民黨地方政治要員費了不少心思淡化黨主席與自身選戰的政治連帶關係，既然選前可以「取捨」黨主席，選後論功究責之際，這筆政治帳又該怎麼算？

國民黨今屆選舉並不乏黨內要員在造勢舞台上高喊團結、攜手擁抱的畫面，只不過這些被用以展示國民黨團結的畫面，卻屢屢缺少國民黨主席，一個政黨的大團結，竟然可以藉由排除自己的黨主席來實現，這或許是國民黨最值得反思的政治文化。就此而論，國民黨內部的權力鬥爭與路線分歧，不必等到開票後才見分曉，整個選舉過程已然將之展露無遺，至於選舉結果，無非是為國民黨內部各路政治勢力的下一階段角力，提供了不同的政治籌碼罷了。