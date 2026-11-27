台灣四年一度的「九合一」地方公職人員選舉將於11月28日舉行投票。選前倒數最後10餘小時，國民黨台北市長蔣萬安今日（27日）晚上7時在凱道舉辦選前之夜。約晚上9時10分左右，蔣萬安到場，現場支持者相當熱情，紛紛與其握手；到晚上9時20分，現場的支持者人數已經突破15萬人。



凱道選前之夜湧入15萬人。（蔡苡柔 攝）

據台媒《聯合報》報道，蔣萬安於晚上9時10分左右從凱道景福門側開始進場，短短200米不到的路，他走了超過10分鐘，現場支持者爭相跟他握手。

蔣萬安上台後，先感謝台北隊的夥伴，接著表示，聽到大家的吶喊和加油，讓他想起曾承諾要將台北市打造成一座光榮城市，「我們做到了對不對，我們做到了對不對。」蔣萬安稱，他看到熱血沸騰的旗海，心裏滿滿的感謝，感謝大家在關鍵的一夜，成為他最有力的後盾。

據悉，從下午3時開始，就有不少支持者到場等候要幫蔣萬安加油；晚間6時不到，凱道已經被擠爆，晚間7點活動開始前，人潮已經逼爆凱道溢出到景福門。

台北市長蔣萬安今日（27日）晚7時在凱道舉辦選前之夜，到晚上9時20分，現場的支持者人數已經突破15萬人。（蔡苡柔 攝）

今晚的蔣萬安選前之夜，除了台灣立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜「三子」再度合體展現大團結，還有國民黨前主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、蔣萬安後援會總會長吳碧珠、新北市長候選人李四川都現身力挺。

晚上7點活動開始前，人潮已經逼爆凱道溢出到景福門。（蔡苡柔 攝）

民進黨台北市長候選人沈伯洋則宣布取消今晚選前的實體「市民之夜」，改成線上直播派對。據台媒《ETToday》報導，線上的直播人數，一度衝破50萬人。