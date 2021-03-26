台長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長料需作天價賠償　「他」下場同樣慘

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-26 09:23

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，造成運河大塞船，上百艘船隻等待，干擾全球能源供應鏈，開羅當地媒體24日引述蘇伊士運河管理局報導，得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間。對此有一位內行網友在PTT分析船長的下場「不僅沒獎金還要賠錢」。

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專業網友在PTT發文分析說，現在所有人的目標都是要趕快把船移開，但過程中已經開始打權責太極拳了，首先船長船開成這樣，不僅合約獎金掰掰，因為第一船DELAY、第二船沒顧好、第三造成船公司被追究賠償，因為船長就是船東代表「船長跑一輩子也賠不了那麼多錢」。

另外輪機長，在航行運河期間，有主機不來俥，船艏推進器不來俥，發電機倒電，舵機掛了，接連造成航行安全問題，「合約也是掰掰，大概也不用再跑了」，因為船舶適行性就有很大的問題，如果領港員在船上知道這條船機艙有航行功能上的問題，第一時間就是衛星電話滑起來PSC電話就打下去了。

等到這條船脫困靠港後，就是接二連三稽核，如果有問題還要請船級社驗船師來檢查能不能放行，現在船上船員的心情就是「準備靠港受死了的心態」，最慘的是靠港完「公司立刻派新的船長跟輪機長去接現在的船員」，未來還不知道有沒有船可以跑。

船上看可不可以進行臨時性維修，之後再找時間進塢做換鋼板或螺旋槳的維修，如果真的不行，驗船師不給過，只能直接拖去進塢了「這真是一秒十幾萬美金上下，船長、輪機長還不能不飛天嗎？」。

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