新疆棉花｜彭于晏、許光漢響應大陸網民號召　台灣政府不以為然

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-26 16:20

就多家國際品牌禁用新疆棉，中國大陸網民予以抵制，包括台灣藝人在內，許多演藝明星紛紛表態「支持新疆棉」，使該事件也在台灣引起風波。台灣行政院長蘇貞昌當地時間3月26日公開表示，「有些人為利益不知輕重」，許多台灣網友也自行發起支持禁用新疆棉的國際品牌，被問及是否抵制新疆棉，台灣經濟部長王美花更稱，會參考國際作法。

中國網友呼籲抵制多家禁止使用新疆棉花的品牌商。（微博@共青團中央）

新疆棉事件令中國民間情緒爆棚，而其中包括歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢等台灣藝人，或是發出聲明「支持新疆棉」，或是與涉事品牌割席。

蘇貞昌3月26日前往台灣立法院被民進黨立委問及此事時表示，台灣從威權走到民主，經過幾世代努力才能打破威權，並被世界稱讚最尊重人權的國家，任何地方壓迫人權，台灣都同聲譴責，政府應用任何有利方式抵制。他指出，有些人不知輕重，或為自己的利益、不知人權的重要，有不符合國家利益、不尊重人權的言行，若觸犯法律，台灣是法治國家，若無觸犯法律，應為人權發聲，替世界人權共同努力。

台灣文化部長李永得表示，人權是普世價值，也是人類文明展現，中國犯了嚴重侵犯人權的事情，台灣應與全世界同步譴責並抵制中國，藝人的行為可能是基於商業利益考量，但台灣文化部的立場是呼籲藝人要從人類普世價值來看，「不要為個人利益，為侵犯人權行為背書」。

台灣經濟部長王美花出席活動受訪時也強調，台灣是民主國家，重視人權，有關新疆棉在國際上，特別是聯合國有什麼做法，都會參考，「台灣的紡織產業主要是開發機能布料與機能衣，另外也是做國際品牌代工，只要廠商要求，生產線也會做相應調整」。