緬甸政變︱在緬台廠遭衝擊破壞　台灣政府籲掛「中華民國旗」自保

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-16 13:33

緬甸第一大城仰光的萊達雅工業區（Hlaing Tharyar）3月14日下午示威情勢混亂，多間工廠遭人縱火，其中包括一間台灣人投資的工廠，緬甸軍方則在3月14日晚間宣布萊達雅區進入戒嚴狀態。

對此，台外交部發言人歐江安3月15日表示，緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高，3月14日緬甸抗議民眾闖入位於第一大城仰光的萊達雅工業區，並針對中國籍企業進行破壞。她說明，同樣位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」遭到波及，抗議民眾強行進入該公司廠區，破壞警衛室與四輛公務用車，並包圍廠區，有十名台籍幹部受困在廠房中。

2021年3月11日，星期四，緬甸仰光，一名反政變抗議者從臨時路障中窺視。國際特赦組織（Amnesty International）周四指責緬甸軍政府越來越多地使用戰場武器對付和平抗議者，並進行有系統的蓄意殺戮。 (AP Photo)

歐江安表示，台灣駐緬甸代表處接獲昌億公司通報後，立即與公司的台籍幹部聯繫，代表台灣政府對此一不幸事件表達關切與慰問，同時駐處立即洽請緬方派員前往該公司協助處理，緬甸軍警人員於3月14日晚間已進駐萊達雅工業區，並宣布戒嚴。

她表示，原包圍廠區的抗議民眾已散去，十名台籍幹部均平安，目前留守廠房內等待情勢穩定。此外，駐處已洽妥安全的旅館，以供安置台商幹部住宿之用。

歐江安指出，根據台灣駐緬甸代表處掌握訊息，在萊達雅工業區內有數家台資企業，除昌億公司在此波衝突中受到影響外，其他台資企業未受到波及。

歐江安強調，緬甸軍方於2月1日宣布全國進入緊急狀態後，駐處一直與在緬甸的台商保持密切聯繫，並於3月9日與緬甸台商總會人員及台商代表進行視訊會議，就緬甸情勢及注意事項交換意見。她說明，台灣駐處於3月14日下午獲知一些中資企業遭緬甸民眾抗議的消息後，隨即通報在緬甸的台商，建議台商在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛「台灣國旗」，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界人士混淆誤判。

針對緬甸暴亂情勢持續升高，當地旅居的台僑及台商人身安全有所疑慮，台外交部發言人歐江安表示，已請旅居當地的台僑及台商跟台灣駐處保持聯繫，並呼籲隨時注意安全。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安在台灣外交部當地時間3月16日舉行的例行記者會上，被詢及對於台灣在緬甸的僑胞，是否有相關的救援措施或計畫，她說，第二班救援班機已經在3月14日乘載118名乘客，其中包括超過80名台灣人民及持台灣居留證的人已平安返台。

她表示，第一班救援班機是在2月21日也是乘載超過80名旅客平安返台，目前已經有兩班救援班機乘載台灣人民，每次都是超過80名，而救援班機是華航直飛，由台灣駐處協助申請飛航的許可，因緬甸從2020年4月後即暫停所有國際商業航班飛往緬甸，只有經過緬甸政府特別許可的商業航班班機，也就是所謂的救援班機才能准許在緬甸境內起降。