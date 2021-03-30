AIT：台美教育合作　限制中國在美影響力

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-30 09:39

台灣教育部與美國在台協會（AIT）周一（29日）在高雄舉辦「台美教育倡議-雙語教育研討會」，該活動為台美教育倡議系列活動的第二場，AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）致詞時表示，台美2020年簽署一份國際教育合作的重要備忘錄，深化雙方的教育合作，讓更多美國人來台灣學中文，也讓美國有更多來自台灣的中文老師，「不但支持了美國限制中國在美影響力的國安政策，也支持了蔡總統在2030年、將台灣雙語化的目標。」

台灣教育部與美國在台協會（AIT）當地時間3月29日在高雄舉辦「台美教育倡議-雙語教育研討會」，該活動為台美教育倡議系列活動的第二場。（Facebook@AIT）

酈英傑表示，2020年簽署備忘錄後，AIT就與台灣許多機關進行密切討論，研究如何支持台灣的雙語教育。他説，在台灣，美國國務院贊助的「傅爾布萊特-英語協同教學助理計劃」（ETA），是英語教學當中一項重要的資源，這些ETA的英語教學助理，從美國來到台灣，在台灣的中小學協助老師教英文，而「學術交流基金會」（FSG）在2003年啓動ETA計畫時，當時只有八位ETA教學助理在宜蘭縣教書，到2021年，已有143位ETA助理在台灣的十個縣市中協助教學。

酈英傑宣佈，為了支持台灣的雙語教育，2021年夏天，基金會將有152位ETA助理前往台灣，協助英語教學，同時台灣教育部也將贊助70位ETA助理，讓他們在台灣繼續待第二年，擔任「英語教學助理」（ETF），而身為FSE台灣董事長的榮譽主席，「我可以很驕傲地告訴大家，台灣的ETA計畫，規模在全世界排名高居第二」。

酈英傑指出，「增進美台人民與人民之間的關係」，是他的「四個增進」之一，教育交流是其中相當重要的一部分，不但能增進彼此的情誼，也能確保美國與台灣的經濟持續蓬勃發展；美國與台灣在教育方面，向來有著優異、高水準的合作關係，現在更是時候，讓雙方加深在教育領域的合作，尤其是在中英文的教學與學習方面，「這真的可以説是真朋友、真進展的一個最好例子」。

台美關係逐漸深化，AIT持續推動台美安全合作、經濟關係、人民關係，及台灣全球角色等工作。（Facebook@AIT）

台灣教育部長潘文忠致詞時表示，雙語國家政策是台灣未來教育政策的主軸，英語能力更是台灣未來國際競爭力的關鍵，除了培育台灣現有外語教師、培養未來雙語教學種子師資外，也將通過外師引進，提升台灣師生整體英語素質。他強調，台灣教育部未來將持續與AIT及台灣各部會，就雙語教育合作攜手努力，強化台美青年國際競爭力，並促成雙邊更多交流及友誼。

（綜合報道）