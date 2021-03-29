台軍引進美軍實兵模擬接戰系統　強化仿真實戰「反制解放軍」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-29 17:55

綜合台灣中央社、軍聞社報道，解放軍頻以機艦對台「文攻武嚇」，為強化台軍戰力及訓練需求，台灣國防部透過中山科學研究院（中科院）引進美軍現役「實兵模擬接戰系統」，在戰甲車、機槍火炮、官兵身上配備激光感應器及接收點，藉此達到接近實戰的模擬訓練環境。

報道稱，解放軍機艦頻繁接近台灣，3月26日在台美簽署《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》之際，就有20架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），甚至轟6K、運8反潛機更罕見出沒台灣東南方。

台軍引進美軍現役實兵模擬接戰系統，並在官兵身上配備雷射接收點，以了解官兵訓練狀況。（軍聞社）

報道指出，為反制解放軍，台軍近年頻頻強化軍事訓練力度，並對外採購多項新式軍備、發展不對稱戰力。為滿足台軍部隊訓練需求，達到仿真、模擬實戰目的，台灣引進美軍現役「實兵模擬接戰系統」，提供營級以下地面部隊進行對抗演練，藉此獲得接近實戰的模擬訓練環境，提升部隊訓練成效。

台灣陸軍北測、南測中心在2019年起陸續接裝與師資培訓後，已正式應用基地訓練，藉想定設計及狀況誘導，進行「實兵、實裝」的對抗演練，系統也能以數據呈現雙方戰損，創造仿真實戰的訓練環境。

台軍引進美軍現役實兵模擬接戰系統，並在戰甲車上配備雷射接收點，以了解訓練狀況。（軍聞社）

另外，這套系統也在戰甲車、機槍火炮、官兵身上配備雷射感應器及接收點，並有系統判定「擊殺、擊中或近彈」，類似於「雷射生存遊戲」（war game）。

據介紹，這套系統的車裝配備方面，在不同戰甲車外部會裝配不同數量的雷射感應器，各式機槍、火炮也有不同大小雷射發射器；車內則有乘員狀態控制器、車輛擊殺控制器，可顯示乘員與車輛當前狀態。當車輛遭攻擊時，可透過不同雷射編碼判斷遭攻擊的武器種類，進而判定動力損毀、武器損毀、通信損毀或車輛損毀。

（中央社、軍聞社）