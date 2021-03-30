帕勞總統訪問台灣　美國駐帕勞大使隨團抵台

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-30 10:44

太平洋島國帕勞總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）周日（28日）起率團訪問台灣。其中引人注目的是美國駐帕勞大使倪約翰（John Hennessey-Niland）亦有隨團，引起多方關注。

台灣外交部因應惠恕仁訪台，在周一（29日）舉行國際記者會，外交部長吳釗燮代表台灣政府致辭，指在全球疫情嚴峻的情況下，帕勞目前仍維持零確診的紀錄，同時台灣的防疫表現也受到國際社會肯定。惠恕仁上任後，就希望能夠儘快恢復台帕雙方人員的往來，最終在2021年3月17日共同宣布成立「旅遊泡泡」，開啓台帕關係的里程碑，也是疫情下雙邊友誼的展現。

惠恕仁稱，之前造訪帕勞的旅客有很多都是中國人，那時帕勞人民非常興奮，可是後來旅客人數馬上掉下來，這就好像是逗弄一下而已。 （吳逸驊攝）

惠恕仁致詞除了稱讚台灣的防疫表現外，更強調此行訪台一切行程，都讓他們覺得驚豔跟開心，見證台帕雙方緊密的友誼，他對於接下來的行程非常期待，並稱能夠建立「台帕旅遊泡泡」，是因為有深厚的夥伴關係才有辦法成真，所謂的夥伴就是指「中華民國台灣」。

談到台帕關係，惠恕仁表示，台灣政府跟人民都是帕勞強健的夥伴，台灣在帕勞各方面提供支援，像是經濟發展、各種建設還有農業、旅遊業、醫療等，提供許多幫忙，台灣也會有醫療團隊到帕勞當地協助。他接着談到3月28日與帕勞在台學生見面，表示希望帕勞在台學生學習台灣文化跟語言，幫忙繼續拓展台帕雙方友誼，台帕均為海島，連接的是海洋，「帕勞最早的根是來自台灣」，今天這樣的友誼有很長久的歷史。

惠恕仁指出，帕勞身為小國很容易受到侵擾，有個強健的盟友保護帕勞，是個承諾的象徵，他很高興有美國駐帕勞大使一起前來，展現決心，維持自由跟民主價值，另外也展現之間的共同理念，維持自由民主價值跟區域穩定。

至於帕勞和大陸的關係，惠恕仁坦言帕勞是個非常小的國家，他們相信擁有朋友是非常重要的事情，帕勞沒有敵人，帕勞愛每一個人，但也沒有人告訴他們應該要跟誰做朋友。他認為，真正的朋友應該不論是誰都會站在一起，「台灣就是這樣的朋友」，一路走來共患難，朋友就是要在一起解決問題，特別是跟好朋友一起面對議題，除了疫情外還有氣候變遷等重大問題。

惠恕仁接着説，之前造訪帕勞的旅客有很多都是中國人，那時帕勞人民非常興奮，可是後來旅客人數馬上掉下來，這就好像是逗弄一下而已，他打個比方，「不應該先打老婆，讓老婆來愛你，伴侶關係不應該這樣」，友誼最重要的還是要互信，不應該有任何一方玩政治遊戲，不論雙邊發展如何都沒有必要逼誰往某一個特定方向做決定。惠恕仁稱，與大陸接觸的時候，對方有提到「機會有限，時間有限」，但認為沒有人應該要告訴帕勞要怎麼做，不管誰來交朋友都帕勞很歡迎。

台灣外交部長吳釗燮與惠恕仁（中）、倪約翰（右）合影。 （吳逸驊攝）

惠恕仁談到，像威脅利誘這樣的手段是有反效果的，提供利誘有短期效果，讓大家想法動搖，但強調「沒有人有資格告訴我們應該要怎麼做」，希望每個人都和平繁榮，不應該有這樣的事情發生。惠恕仁有讚揚台灣在疫情期間表現很好，應該一起合作、分享經驗，並非常支持台灣應該加入聯合國（UN）、 世界衞生組織（WHO）。

稍晚的晚宴中，台灣行政院長蘇貞昌在致辭稱，他代表中華民國政府款宴在太平洋區域的台灣重要友邦帕勞共和國總統惠恕仁伉儷及代表團成員，他恭賀惠恕仁在大選中以近六成的選票贏得選舉，這是民意的展現，也顯示了帕勞人民對其以及新政府的高度信任和期待。

吳釗燮與惠恕仁合影。 （吳逸驊攝）

蘇貞昌強調，他對帕勞高度成熟的民主政治致上敬意，台灣與帕勞共享民主、自由、法治等普世價值，這也是台帕邦誼的堅實基礎。他稱，惠恕仁是自新冠肺炎疫情爆發以來，第一位訪問台灣的國家元首，他的到訪象徵了台灣與友邦共存、共榮、共好，協力抗疫的成果，值得台灣共同感到驕傲。

蘇貞昌説，在全球疫情仍然嚴峻的狀況下，台灣與帕勞所建立的「安全旅行圈」，對於國際社會來説，就像是一劑強心針，正在向世界示範，只要有透明化的疫情監控，健全的政府效能以及全面而有效的疫情控制，疫情可以克服的，人民的生活是可以步入常軌的，而這正是全球多數人民至今仍然無法奢望的幸福。

蘇貞昌進而指出，感謝帕勞在國際社會上不遺餘力的支持台灣，大陸從未間斷打壓台灣國際生存空間，且持續不斷地從經濟、軍事及外交等各方面干擾台灣，帕勞不畏懼大陸無理的「戰狼外交」手段，秉持公理正義，在聯合國、世界衞生組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等大會中持續為台灣強力發聲執言，他代表台灣政府與人民，向帕勞表示誠摯的感謝。

（綜合報道）