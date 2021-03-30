美國駐帕勞大使讚台灣防疫表現亮眼　期待就三地未來合作機會討論

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-30 15:50

帕勞總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）3月28日抵台，展開為期五天四夜的訪台行程，美國駐帕勞大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也隨着惠恕仁一同抵台。 倪約翰在周二（30日）與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）和台外交部長吳釗燮同台，在午宴前發表簡短談話。

美國駐帕勞大使倪約翰當地時間3月30日同台美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）和台外交部長吳釗燮，在午宴前發表簡短談話。談話後，帕勞總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）伉儷現身，形成五人同台。 （吳逸驊／多維新聞）

吳釗燮首先表示，這次疫情期間，能夠有一位友邦元首到台灣來，也是帕勞總統就任之後第一次到其他國家訪問，這個部分對台灣來講是振奮的事情，大家也關心台灣跟美國之間的合作，尤其是跟AIT非常密切的關係，以及倪約翰一起到台灣來這事情，顯示三方合作關係密切。

吳釗燮指出，這次「台帕旅遊泡泡」能夠成行，美方在幕後貢獻非常多，從一月開始，美國提供帕勞相關必要物資，尤其是疫苗，讓帕勞人民能夠有更多信心，展開旅遊計畫。他提到，除了美方提供給帕勞這些醫療物資或疫苗外，台灣也提供給帕勞很多必要的防疫物資，這就是三方合作，台灣、帕勞跟美國三方合作，還有跨其他領域，比如説在太平洋地區的合作，就有包括「太平洋地區領袖計畫」，一半的時間在夏威夷培訓，一半的時間在台灣培訓，這已經很長一段時間，也都有非常好的成果。

吳釗燮又説，台灣、美國以及後來也加入的日本之間，也有「全球合作及訓練架構」（GCTF）計畫，在這個GCTF計畫之下，把印太區域的專家或者是官員帶到台灣來進行訓練，這些訓練成果有目共睹。他説明，第一次移師到海外，就是在2019年9月到帕勞舉辦在海外的第一次GCTF工作坊，這是為了復興南島語系的語言的計畫，也都很成功，在上周也看到台美之間也有「海巡合作備忘錄」簽訂儀式，台灣跟帕勞之間在上一次蔡英文去訪問的時候也有一個海巡合作的協定，這個已經提供三方更多、更密切的機會，在海巡甚至是在其他領域（合作），以確保印太地區和平、自由、開放．這個都象徵台美密切合作，跟帕勞之間的關係有不可磨滅的痕跡。

吳釗燮強調，接下來台灣還會跟美國繼續合作，確保所有領域台美都能夠密切合作，「尤其是在太平洋的友邦國家，能夠持續接受到我們的照顧」，台美之間有個「太平洋對話」，在此對話之下，「所有太平洋友邦包括帕勞都有密切互動，確保所有友邦都能夠接收到來自台美的温暖」，這些活動會持續下去，美台帕之間的關係一直都很密切，這次倪約翰到台灣來，顯示台美關係只會越來越密切。

酈英傑則説，兩位的來訪（指惠恕仁和倪約翰），不論在實質或象徵層面上，都非常意義重大，從實質上來説，本次訪問及使得訪團得以成行的新政策，可説是在對抗疫情方面的一項具體進展，也讓眾人在面對疫情上有了樂觀的理由，這顯示台灣與帕勞努力且有效的防疫措施，已讓兩地疫情趨於穩定與安全，並得以展開流程，重新開放邊界，迎接已引頸期盼多時的旅客。

他認為，兩位的來訪也象徵着美國、台灣及帕勞，不論在面對疫情或因應更廣泛的挑戰上，都有密切的合作，並也都從中受惠；「我們的夥伴關係代表，我們會在需要的時刻，向彼此伸出援手」，美國非常驕傲，能在2021年年初向帕勞提供了新冠病毒的疫苗，就他所知，台灣在2020年捐贈的個人防疫裝備，也在帕勞的防疫工作中，發揮了關鍵作用。

酈英傑表示，「我們的夥伴關係」也包括一起合作因應共同的威脅，像是氣候變及海洋垃圾，期待在下一屆的「我們的海洋大會」（OurOcean's Conference）上，延續這樣富建設性的合作。他表示，夥伴關係還包括努力增進彼此共享的價值，例如保存原住民族文化，與推動永續且具包容性的經濟成長，期待在惠恕仁和倪約翰的訪台期間，一同討論前述議題及在其他領域的合作，正是像今天這樣的時刻再次彰顯了連結美國、帕勞及台灣的長期友誼所具備的不凡價值。

倪約翰表示，很榮幸能與惠恕仁一同訪台，見證4月1日台帕旅遊泡泡的正式啓航，他相信這將是全球新冠疫情爆發以來，印太地區首次啓動的雙向旅遊泡泡，這個旅遊泡泡將為人們開啓未來安全旅行的機會。他稱讚，台灣和帕勞在公共衞生領域及保護人民免受全球新冠疫情侵害上表現亮眼，也是全球的典範，台帕雙邊醫護人員為服務社會所做的努力值得美國高度讀賞。

他説，多年來，美國一直與帕勞政府及其衞生部門緊密合作，最近一次的合作是共同應對新冠疫情，美國所提供的技術援助與疫苗供應的持續支持，也協助保障帕勞民眾的安全，台灣也長期與帕勞合作，提供重要的醫療援助和相關支持。而他作為美國駐帕勞大使，美國的重點工作就是與帕勞和太平洋地區的夥伴及朋友互相合作，保障人民的安全，並在經歷12個月辛苦的抗疫過程後，為人民帶來希望。

倪約翰總結，他期待就台灣、帕勞和美國之間未來其他的合作機會進行討論，他知道美台關係經常被形容為「真朋友，真進展，他認為這個敍述也適用於美國、台灣和帕勞之間的合作。

（綜合報道）