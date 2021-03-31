台前主持人指蔡英文偽造學歷　涉未經查證發布不實言論被控誹謗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-31 14:45

台灣前電視節目主持人彭文正等人在2019年間指控總統蔡英文偽造學歷，後者後來向台北地檢署提告。事件今日（31日）獲新進展，北檢依加重誹謗罪起訴彭文正，同案被告賀德芬、林環牆則獲不起訴處分。

彭文正（左）等人在2019年間指控總統蔡英文（右）偽造學歷，後者後來向台北地檢署提告。（中央社）

2019年8月29日，台灣大學法律系名譽教授賀德芬召開記者會，指稱蔡英文偽造論文及證書，並公布台裔旅美學者林環牆的書面報告，稱蔡的學位證書屬「贗品」。隨後，蔡英文控告賀德芬、林環牆妨害名譽，而同樣公開質疑蔡學歷造假的彭文正則被追加提告。

當時，總統府回應指蔡英文於英國倫敦政經學院（LSE ）畢業，並且是被列為名人錄的博士校友，其學歷文件、擔任教職的審核資料均真確且曾公開揭示過，而彭文正等人刻意迴避向校方查證，以各種不實資訊持續意圖誤導抹黑，或稱證書造假，或造謠蔡未取得博士口試資格，傷害了蔡的名譽及社會公義。

蔡英文於英國倫敦政經學院（LSE ）畢業。（維基百科）

除了蔡英文提供的LSE博士學位證書、學生記錄表等證據，檢方偵辦期間也向東吳大學、政治大學、教育部、中選會、駐英代表處調閱相關文件，認定蔡確實有完成LSE法學博士論文、通過口試並取得學位。

檢方認為，彭文正身為資深傳媒工作者，為報一己私怨，且為讓其經營的「政經關不了」頻道有更高的訂閱數及點閱率，竟在未經進一步查證下就發布不實言論，遂依加重誹謗罪起訴他。至於賀德芬及林環牆，檢方認定兩人已盡相當的查證義務，沒有毀損或貶抑總統的真實惡意，罪嫌不足，遂予以不起訴處分。此外，彭文正對蔡英文提告誣告，北檢對蔡予以不起訴處分。

（中央社）