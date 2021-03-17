後蔡英文時代︱台灣10大政治領袖民調出爐　藍綠白網絡聲量誰最高

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-17 20:30

隨著2022年縣市長選戰逼近，藍綠白三黨都積極尋找戰將佈局，目標不只鎖定2022年大選，更要提前瞄準2024年總統選舉。為瞭解民眾對於檯面上政治人物的看法，《ETtoday新聞雲》以手機簡訊進行民意調查，《網路溫度計》也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看這份政治人物名單的聲量討論。

《ETtoday新聞雲》於2021年3月3日至5日，以手機簡訊進行調查，回收有效樣本數為1,189份。問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的34位政治人物名單，由受訪者挑出十位，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。調查結果顯示（點擊大圖）：

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陳時中隨疫情討論升溫 蔣萬安提案「返還兩蔣時期遭沒收財產」引討論

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查前述十位政治人物在2021年1月1日至3月9日間的網路聲量，可以看到被外界視為台北市長可能參選人的陳時中、蔣萬安、吳怡農，以陳時中的網路聲量最高，再來是蔣萬安，接著是吳怡農。

衛福部長陳時中網路聲量共778,259筆，身為中央流行疫情指揮中心指揮官，其聲量大多來自疫情討論，聲量最高峰是由於衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染事件，次高峰則是因陳時中透露台灣買BNT疫苗受外力介入，直言「有人就不希望台灣太高興」，引起網路討論。

國民黨立委蔣萬安網路聲量共60,422筆，主要是因其在立法院提案修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，更將適用範圍擴大至兩蔣時代，不只掀起藍營內部論戰，更激起許多網路聲量。

▼▼▼台灣十大政治領袖網絡聲量與民調排名大不同▼▼▼

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萊豬、鳳梨事件為政治人物創造高聲量

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察ETtoday民調前十大政治人物中被外界視為2024年總統選舉的可能參選人柯文哲、蘇貞昌、鄭文燦、侯友宜、賴清德。

綠營部分，網路聲量第一至三名為蘇貞昌、鄭文燦、賴清德，正好與民調結果相反。

蘇貞昌網路聲量共315,588筆，面對萊豬進口、台灣鳳梨遭中國封殺等重大議題，蘇貞昌身為閣揆做出的危機處理。

鄭文燦網路聲量共165,571筆，聲量最高峰是他在部桃群聚感染事件中透露染疫護足跡，引發外界質疑。

藍營部分，侯友宜網路聲量共87,077筆，討論高峰點是侯友宜在元旦過後基於民眾擔心吃到萊豬，立刻魄力的去稽查便當店是否以使用國產豬作為漲價理由引起討論。

民眾黨的柯文哲聲量超過44萬筆，聲量高峰在一向敢言的他，在元旦就嗆蔡英文在萊豬開放進口的事件上，一面恐嚇公務員，一面又喊謙卑。

相關圖輯：網民讚吳怡農靚過80%男藝人▼▼▼

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分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2021年03月09日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『後蔡英文時期十大政治領袖』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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