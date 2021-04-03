台鐵太魯閣號出軌｜家屬批認屍程序混亂　不分男女須看數十具屍體

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-03 11:54

台鐵太魯閣號列車出軌意外造成大量傷亡，其中一名死者家屬事後投訴，在接到警方通知前來認屍時，卻發現遺體指認表上未有依照男女分開，會見到裸露或斷肢，是不尊重死者，應該要專業團隊來幫忙。 對此，花蓮地檢署回應稱遺體指認表是按照遺體進入冰櫃的順序排列，同時由於遺體不一定會完整，所以有時候未必能夠區分男女，敬請見諒。

據台媒報道，死者是家屬的「姑仔」，即丈夫的妹妹。家屬稱，姑仔在台北工作，今次是好不容易搶到清明節的車票，要返回花蓮玉里，更是事前沒有透露，可能打算到家後給驚喜，未料卻是「死亡列車」。家屬說，在事發當天接到偵查隊的認屍通知，起初仍然希望不是真的，並在最後保持冷靜到場。但現場的狀況讓人看了眼紅哽咽，因為認屍程序混亂，遺體指認表未依照男女分開，辦認多達33具男女屍體，依然找不到姑仔。

事後發有大批家屬趕到現場等待親人的消息。（中央社）

家屬直言，希望有專業團隊可以介入，讓認屍程序更順利，否則每看一具遺體，對家屬來說都是很大的壓力。

對此，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡回應稱，遺體指認表是按照遺體進入冰櫃順序標號供家屬指認，不會讓家屬親自看遺體指認。另外，由於遺體不見得完整，所以有時候未必能夠區分男女，敬請家屬見諒。高等檢察署也有發聲明，指事發後因一時難以確認死者身份，因此先依據遺體進入殯儀館或相驗場所之次序予以編號，後續花蓮地檢署力求謹然有序，將區分男女老幼遺體，並提供照片便於家屬進行指認。法醫因相驗所需而解開死者衣物相驗，亦將提供適當覆蓋遮蔽以表尊重。

（綜合報道）