台鐵太魯閣號出軌｜為快2小時看父母改搭火車　消防學員罹難臉毀

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-04 11:15

台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀成嚴重死傷。一名消防學員原本搭乘客運巴士回家鄉花蓮，但他認為車程近4小時太久，他趕緊改訂該班事故火車返回家鄉花蓮，豈料緊握「死亡車票」上車後就發生憾事，讓他的父母在殯儀館認屍時悲慟萬分。

該名罹難的消防學員黃法喆搭乘太魯閣號前，還在IG限時動態上貼出408車票照片，並開心寫下「站2個小時應該比客運坐4個小時快」，分享自己買到站票的喜悅，豈料不幸遇到奪命意外。

黃法喆出發前開心在IG分享買到車票。（黃法喆IG截圖）

該名消防學員黃法喆是在花蓮本地出生，最近在南投縣竹山訓練中心受訓，2日一早搭上台鐵太魯閣408次班車後，就與親友失去聯絡，再次出現時已是一具冰冷遺體。

由於出軌撞擊力道過大，導致許多屍塊飛出，很多遺體並不完整，家屬認屍難度大增。黃法喆父母接獲噩耗後，3日凌晨0時趕往花蓮市立殯儀館認屍，因多數遺體面目難辨，他們最後靠著身體部位的刺青辨識，成功找到自己的寶貝兒子，父母難掩悲痛情緒當場痛哭。

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