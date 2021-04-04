台鐵太魯閣號出軌｜兩名司機最後身影曝光　神情專注網民看得鼻酸

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-04 11:58

台鐵太魯閣號列車發生嚴重事故，2日上午9時28分在花蓮清水隧道出軌，有鐵道迷事發前在宜蘭武塔站拍下列車奔馳的畫面，沒想到10分鐘後得知悲劇，讓他心情沉重。 畫面記錄下司機袁淳修和助理司機江沛鋒值勤的最後身影，兩人神情認真專注，網友看得鼻酸，感謝2名司機堅守本分。

有鐵道迷事發前在宜蘭武塔站拍下太魯閣號列車奔馳的畫面。（ETtoday提供，林劭劭授權）

拍攝者「林劭劭」3日透過YouTube上傳這段30秒的影片，清楚記錄下太魯閣號行經武塔站的畫面，只見右方的袁淳修戴著帽子、墨鏡和口罩，一旁江沛鋒身穿反光背心，兩人在車頭神情專注，載著一車乘客順利通過，維護行車安全，沒想到卻無法抵達終點，10分鐘後，在距離約38公里後的清水隧道撞擊闖入的工程車出軌。

兩人在車頭神情專注，載著一車乘客順利通過，維護行車安全。（ETtoday提供，林劭劭授權）

33歲的袁淳修為台中豐原人，原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次連假調度改跑太魯閣號不幸枉死，工程車砸中列車的第一時間，乘客都有感受到緊急煞車，一直有停頓，之後劇烈撞擊、車體震動後停止下來，脫逃才發現車體擠壓變形，卡在山洞裡，2名司機盡忠職守至最後一刻不幸殉職，拼了命也要保護全車乘客。

林劭劭寫道，當天拍完408次後等待鳴日號登場，卻接到震撼的消息，竟在鄰近的清水隧道發生出軌事故，伴隨慘不忍睹的畫面，他才了解嚴重性，讓他心情沉重一整天，「10分鐘前才看到2名駕駛員，10分鐘後卻無聲無息地被生命的無常帶離人世」，不只司機，數十名乘客也罹難，加上這列車是他曾經狂熱去搭、去拍的Hello Kitty彩繪車編組，感情早已根深蒂固，深感難受。

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