台本島首見海漂豬屍驗出非洲豬瘟　源頭或自大陸

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 13:05

台灣農委會今日（6日）表示，海巡署前日（4日）在新北市萬里區龜吼平台岸際發現1隻死亡豬隻，並檢出非洲豬瘟陽性，為台灣本島首見。目前豬屍仍待釐清源頭，當局表示已驗周邊11個養豬場，其中4場為陰性，若最終全數結果都陰性，則可推定豬屍來自中國大陸。

農委會主委陳吉仲表示，該死亡豬隻是前日上午10時19分被發現，後被標準作業處理、送檢，翌日經農委會家畜衛生試驗所檢測確診為陽性。農委會已與新北市政府合作在半徑10公里內11個養豬場（飼養2719頭）訪視並完成採樣。

對於來源，副主委黃金城稱，根據洋流回推10天前的路徑，該死亡豬隻過去10天在台海中線打轉，然後向北漂，剛好靠近、距離萬里海岸線15米，退潮後被取獲。因此，他認為有兩種可能，一是從對岸漂過來，另一是可能有境內養豬戶丟棄病死豬。他續分析，桃園至新北的主要飼養黑豬，但今次發現的豬屍卻是白豬，故推測可能從中國大陸漂來。

陳吉仲則指出，目前沒有任何疫苗適用於非洲豬瘟，台灣境內若發生疫情，嚴重程度會較發生口蹄疫情更甚，而目前台產豬肉市佔率達9成，倘疫情爆發，不僅不能外銷，也會影響內銷價格，故必須落實邊境及產業防疫。

（中央社）