台鐵出軌｜林志玲捐出400萬新台幣協助受難者：願黑暗後迎來光明

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-06 15:40

台鐵太魯閣號列車出軌意外釀嚴重死傷。不少藝人都捐款號召愛心，「志玲姊姊慈善基金會」周二（6日）在Facebook表示，林志玲個人將捐出400萬元（新台幣，下同），協助受難受傷者所需。

上周五（2日）太魯閣號事件發生後，林志玲曾在Instagram的限時動態發文表示，「非常心痛，天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣祈禱，為救災人員打氣加油，希望大家平安度過難關。」

財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會隨後在周二發文稱，「志玲姊姊願盡微薄之力，個人捐助新台幣400萬元。在第一線救災工作之後，由志玲姊姊慈善基金會接力，後續我們會將此捐款全數使用於協助受難受傷者所需，提供支持與療癒。」

貼文還稱，志玲姊姊基金會過往實地探訪、透過社會局了解高雄氣爆及台南震災的受災家庭所需，直接予以補助包括醫療、經濟支持與未成年子女學習等費用。「但願黑暗過後，可以迎來溫暖的光明。」

對此，不少網民留言稱「謝謝志玲姐姐 一直帶給社會溫暖」「謝謝志玲總是在非常時期、申出援手來幫助需要幫助的人」「志玲姐姐人美心美」。

據此前報道，出軌事故發生後，館長陳之漢宣布捐出250萬協助政府救災事宜。杜汶澤也表示將捐出100萬，幫助罹難者的家屬。此外，台灣總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌皆以個人身分，分別捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬。

台鐵太魯閣號出軌｜林志玲梁靜茹等IG集氣 杜汶澤捐100萬賑災

（綜合報道）