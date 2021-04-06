台鐵出軌｜蔡英文捐一個月薪金　強調事故賠償不會來自捐款

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-06 09:43

台鐵太魯閣號4月2日發生出軌意外，造成重大傷亡。台灣總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌皆以個人身分，分別捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬。

蔡英文3日偕同交通部長林佳龍等人抵達花蓮，到收治傷患的醫院探視傷者。（花蓮縣政府提 供）

蔡英文在Facebook發文表示，此次太魯閣號事故大家都同感哀痛，但同時台灣各界透過種種善行義舉和捐款，展現出台灣社會良善的互助力量，也令人相當感動。

蔡英文稱：「為了回應各界的愛心，衛生福利部依法成立賑災專戶，希望將大家的愛心，以公開透明、專款專用的方式，協助事故的傷者及罹難者家屬， 在後續醫療、復健、生活上，有多一份的支持。我也決定以個人身分，捐出一個月所得到衛福部賑災專戶。」

蔡英文強調，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理，「所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。搶修及善後工作仍在進行中，再次謝謝大家溫暖的愛心，政府各單位也一定會繼續全力以赴。」

此外，民進黨中央黨部也將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元新台幣，中央黨部全體黨工將捐款1日所得。民進黨發言人顏若芳表示，目前最重要的工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助。