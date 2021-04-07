台鐵出軌｜林佳龍赴立法院報告再道歉　稱已提交書面辭呈將負責任

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-07 11:36

4月2日，台鐵太魯閣號408次列車發生出軌事故，導致50人死亡，逾200人受傷，引發廣泛關注。 今日（7日），台灣立法院交通委員會邀請交通部長林佳龍進行太魯閣號408次專題報告。林佳龍表示，這是台灣鐵道史70年來最嚴重事故，代表台鐵和交通部向社會各界致歉。 至於去留問題，林佳龍稱，已經提交書面辭呈，但自己目前還身為政府的成員，必須堅強地去面對接下來該做的事情。

林佳龍說，事發後社會各界對台鐵有很多檢討，然而，事故對每一個台鐵人而言，亦是最沉重的傷痛。「在這個危難的時刻，也是團結力量幫助台鐵重生的轉機，這幾天，各界的批評，相信都是基於同理受難家庭的心痛和煎熬，他們感同身受。」

林佳龍表示，事發後的這幾日內，對於遇難者的家屬、受傷的乘客以及他們所有家人、朋友來講，每分每秒都是非常難熬的。他希望大家在傷痛中互相扶持，走出傷痛，檢討每一個環節，避免悲劇重演，在追求真相的過程中，社會都共同承擔了這個痛。

報告期間，國民黨多名立委舉起標語，要求行政院長蘇貞昌、林佳龍下台。對此，林佳龍說，事故發生的第一天，已同時跟蘇貞昌院長、蔡英文總統提出口頭請辭，並於昨日（6日）再向蘇貞昌提出書面辭呈，「絕對負起一切責任」。

林佳龍又稱，個人去留並不重要，希望透過理性的檢討、討論、研究和分析，讓台鐵更好。

（綜合報道）

（中央社／自由時報）