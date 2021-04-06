台鐵出軌｜列車最後片段曝光　撞工程車後車頭左偏直接衝向隧道口

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-06 19:07

台鐵太魯閣自強號列車出軌意外，導致50人死亡，超過200人受傷，是近半世紀以來台鐵最嚴重事故。 台灣的國家運輸安全調查委員會在周二（6日）下午記者會上，首次公開列車最後片段，可見到列車撞向鐵軌上的工程車後，車頭隨即左偏並直接衝向隧道口，當時車速超過120公里。

從片段可見，列車離開和仁隧道數秒後，就能見到軌道上有一輛工程車，司機見狀立即緊急煞車。無奈事出突然致閃避不及，列車撞向工程車後下一秒就出軌並左偏，車頭直接撞上清水隧道口，形同撞山。

太魯閣號撞擊前影片首曝光 運安會：現場不止一車作業（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事實上，據此前事故現場的照片，可以見到在隧道內的列車車頭完全被削去一半，可見撞擊力道之大。此外，從和仁隧道南口至到清水隧道北口，只有短短287米距離，與工程車更只有約250米。

運安會主委楊宏智表示，依據ATP（列車控制與管理系統），記錄停止前兩秒，列車車速為126公里，記錄停止時的車速為121公里。楊宏智指，列車從隧道口出來，經過小彎，沒幾秒就發現工程車。列車在9時28分44秒發生緊韌故障，代表司機已經踩下煞車，然後在9時28分47秒就撞上。楊宏智坦言，司機當時確實有嘗試最大努力，列車行駛正常，煞車等也正常，也看到司機有做所有必要的事情，包含手動全煞車等，但是很不幸事故還是發生了。楊宏智也提到，列車撞到工程車障礙物後就出軌，工程車底盤與車頭整個分離，除了底盤之外，都被列車衝撞帶著往前走。

楊宏智稱，按照列車的時速與噸位，如果是在空曠地方撞上工程車，會像60公斤的人在路上去踢1.2公斤的障礙物，可能可以將其「踢開」。但由於隨即就是隧道口，令結果截然不同。

車頭被削去一半。（網上圖片）

事後工程車只餘下底盤。（網上圖片）

另外，運安會在當天亦有公布初步調查結果，指發現現場不僅只有一輛車、一個人在作業，且當時工程車是在啟動的狀態，顯示現場其實是在施工中。現場調查發現，當時工程車滑下來的時候，其實一度卡在樹叢，隨後跌落在鐵軌。

楊宏智強調，事故現場看到工程車的時候，引擎是在啟動狀況，不過後來就被關掉。至於為甚麼熄火、熄火做甚麼事情，要留待檢調調查。

（綜合報道）