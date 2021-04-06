台鐵出軌｜太魯閣號撞擊前影片首曝光　運安會：現場不止一車作業

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 18:03

「4月2日，上午9點28分47秒，我們太魯閣號就停格了」，這是令人傷痛的一刻。台灣運安會主委楊宏智表示。根據運安會調查，太魯閣號事故總計造成五十人罹難、二一一人受傷。該列車八節車廂全部脫軌，第八車廂左側全毀，第七車廂嚴重扭曲變形，並與第六車廂脫接，第六、五、四車廂嚴重變形，其中一句轉向架卡至於東側隧道壁與第六車廂間。

運安會鐵道調查組專委李綱表示，根據現場監視器顯示，工程車於4月2日，8點49分59秒時進入工地，車上載了很多輪胎，現場也確實放了很多廢棄的輪胎，而根據監視器資料顯示，其實現場不只一輛車子正在作業當中，有吊臂的肇事工程車不是唯一一輛，現場也不僅一人或是一輛正在作業的車輛。

撞擊前影片首曝光 現場不僅一輛正在作業的車輛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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李綱表示，9點20分至09點25分，其他車輛往工程車前進；9分28分50秒，列車撞擊工程車出現粉塵，09分33分16秒，事故後其他車輛移動往後退，擋到另一通道，這也顯示事故發生後，現場還有其他車輛在移動。

楊宏智表示，現場當時其實旁邊有一個怪手在作業，工程車就往下開，彎過鐵棚後，工程車角度有點偏移，卡到樹叢，結果滑到鐵軌上面，當時車頭正對著和仁隧道的出口，這也顯示當下工程車就是滑落邊坡，這距離太魯閣號撞上工程車，只有一分多鐘的反應時間。

楊宏智表示，依據ATP，紀錄停止前兩秒，車速為126公里，紀錄停止時的車速為121公里，司機員確實有嘗試最大努力，希望列車不要有後續災難，但是很不幸事故還是發生了。楊宏智也提到，太魯閣號撞到工程車障礙物就出軌，出軌工程車底盤跟車頭引擎調臂整個分離，除了底盤之外，都被第8節車廂衝撞帶著往前走。

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