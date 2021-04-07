阿斯利康疫苗｜台灣民眾接種意願低迷　陳時中回應血栓疑慮

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-07 16:42

歐洲藥品管理局一名高官日前接受傳媒訪問時表示，相信阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗和血栓有關。不過歐洲藥管局4月6日表示，審查仍然正在進行，預計7日或8日公布結果。 台灣自3月22日開打阿斯利康疫苗，第一批11.7萬劑僅有1.8萬人打針，民眾接種意願低迷。關於阿斯利康疫苗可能引發的血栓疑慮，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣至今都沒有證據顯示須停止、暫緩接種阿斯利康疫苗，或對特殊族群設限，但將依專家建議檢討。

來自COVAX的19.92萬劑阿斯利康疫苗，4月4日清晨運抵桃園國際機場。（中央社）

陳時中今日（7日）下午宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，自下周一（12日）起將開放接種計劃所列第二、三類實施對象接種阿斯利康疫苗。這次增列的對象包括中央及地方政府防疫人員和其他高風險一線接觸人員，累計可接種人數達61.3萬人。

陳時中還強調，打疫苗是個人的權利也是責任，尤其未來台灣想要經濟復蘇，接種疫苗尤其重要。指揮中心會積極鼓勵接種，也歡迎社會提出意見，讓疫苗能順利打完。

歐洲藥管局將做出阿斯利康疫苗與血栓關聯的結論，台灣是否會根據這些建議提出接種對象限制或建議？陳時中表示，會先和疫苗小組（ACIP）聯繫，看歐洲藥管局的建議再做最後決定。

陳時中說，未來除非有明確證據證實疫苗與不良事件的關聯性，才會考慮停止、暫緩接種或對特殊族群設限，但目前都還沒有任何證據出現，疫苗接種政策也會持續滾動式檢討，並參考歐盟或世衛專家建議，由專家來評定，在台灣是否有相同的情況，再據以來決定接種計劃。

接種阿斯利康疫苗後血栓通報、嚴重過敏監督。（指揮中心供圖）

發言人莊人祥也指出，最近歐盟正在針對阿斯利康疫苗接種後靜脈栓塞事件的相關性進行回顧，腦靜脈栓塞在任何人種都是稀有疾病，東西方人差十倍以上。以英國來說，接種1800萬劑發生22宗，發生率為百萬分之1.2，丹麥發生率最高，為百萬分之13.3。跟台灣相近的韓國接種88.7萬劑，目前沒發生任何個案，加拿大、澳洲也沒有。

至於出現嚴重過敏等不良反應，台灣偵測到1.8萬劑內出現2宗，發生率為百萬分之107。

根據TVBS民調中心3月30日至4月6日的調查發現，未來開放全民接種新冠疫苗，有41%台灣民眾表示會想去接種，但也有45%不會接種，另外14%沒有表示意見，相較3月中旬疫苗抵台時的調查，民眾接種意願減少7個百分點，不會接種的比例則增加6個百分點。

（中央社／聯合新聞網）