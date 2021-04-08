台鐵出軌｜全台列車「頭七」鳴笛哀悼　第8節車廂再發現新殘肢

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-08 10:13

台鐵太魯閣號408次列車出軌事故，造成50人死亡，逾200人受傷。事故發生至今已一周，今日（8日）頭七，全線台鐵列車於事故發生時間，9時28分鳴笛5秒悼念，而列車行經事故地點時則長鳴一聲表示哀悼。 另一方面，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，由於第8節車廂中仍發現部分殘肢，檢方正做DNA比對確認身份，不排除死亡人數下修。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華，昨日（7日）在Facebook 出文哀悼，向英勇殉職的司機袁淳修、助理司機江沛峰致敬，並請執勤中乘務員鳴笛30秒作悼念儀式，台鐵全體司機員胸前都繫上黃絲帶悼念。

台鐵全體司機員胸前都繫上黃絲帶悼念。（影片截圖）

據俞秀端表示，第8節車廂拉出隧道後，現場發現一節小腿及不完整組織，連同身分未確認的死者屍體，都將再採集DNA比對。

俞秀端又稱，列車行車紀錄器、行控中心資料、肇事車紀錄器都交由運安會還原現場狀況，後續刑責部分由檢察官組成專案小組偵辦。檢方約談人數超過20人，當天與李義祥在貨車上一同到場的另一人，檢方進行拘提。

俞秀端表示，第8節車廂中仍發現部分殘肢，檢方正做DNA比對確認身份，不排除死亡人數下修。（中央社）

她證實，李義祥在事發當日並非巡視工地，其他則暫不便說明。至於是否需要測謊，她則指事證基本上已掌握明確，不用測謊。

花蓮縣政府資料，截至昨日（7日），本次列車出軌事故死亡人數50人，確認身分49人，已開立死亡證明書47人。

（中央社／東森新聞／聯合報）