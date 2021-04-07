台鐵出軌｜愛犬看新聞流淚　追思會上激動親吻一家四口倖存女主人

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-07 15:16

台鐵太魯閣號事故造成50死200多人受傷。其中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美也搭上這班列車，1家4口僅剩她生存，丈夫及就讀國體大子女張恩翔與張恩昀均不幸罹難。據了解，張家人養了一隻米克斯「小掰」，平時與家人感情相當好，事發後由朋友幫忙照顧，但當牠得知噩耗後，情緒相當低落，這幾天甚至流了好幾次眼淚，而7日為3名主人的追思會，小掰也在現場送主人最後一程。

1家4口3人坐上死亡列車 包括一對兒女 愛犬看新聞多次流淚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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鍾惠美與先生張信盛來自玉里鎮的牧師家庭，2人所生的一對兒女更是體育亮點新星。牧師馬亨亨受訪表示，事發後，他就趕緊清查有沒有所屬教會的人坐上車班列車，經查確發現鍾惠美一家人都坐上車班列車，更讓人難過的是，1家4口僅剩鍾惠美獨活。張家人在台北養了一隻狗狗小掰，事發後由朋友幫忙照顧。據友人透露，小掰在事發後幾天情緒都非常低落，甚至在看到電視新聞時還難過落淚，讓人看了格外心疼。

張信盛、張恩翔以及張恩昀7日舉辦追思會，而友人也特地將小掰帶到現場。友人表示，牠也是張家的一份子，恩昀等人一定也會很開心見到牠。

此外，記者還發現，小掰相當乖巧，在現場只是靜靜的待在一旁，但當牠見到張母時，情緒非常激動想往張母方向衝去，尾巴不斷大力搖擺，最後整隻狗撲向張母，像是在擁抱張母般，給予張母安慰，甚至是不斷親吻著張母，畫面讓人看了不禁鼻酸。

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