台鐵出軌｜悲劇巧合　兩罹難者同年同月同日生　一同坐上死亡列車

台灣新聞
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4月2日台鐵太魯閣號列車發生撞擊工程車翻覆事故，截至目前為造成50死亡、200餘人受傷，死者當中被發現有2名男性罹難者一姓蘇一姓王，同年同月同日生，也同搭上列車在同一天死亡，享年33歲。

這次事故中花蓮縣有8名罹難者、花蓮市有2名，這件悲劇巧合是花蓮市長魏嘉賢在慰問家屬時意外發現，魏嘉賢為此感到相當遺憾。

魏嘉賢表示，第一時間以為是資料登記有誤，但經工作人員多次詢問確認一切無誤，當下非常震驚無法置信，實在令人遺憾，希望逝者都能安息。

花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，目前仍有1具無名屍還未確認身分，疑似為女性，若有家屬知道家人搭上408次太魯閣號，請盡速和檢警聯絡確認妥善辦理後事讓亡者安息。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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