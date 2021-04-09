台北動物園從新加坡引進金頭獅狨及黑吼猴　需接受為期1個月檢疫

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-09 20:38

台北市動物園周五（9日）表示，動物園透過歐洲瀕危物種保育計劃，向新加坡調度「金頭獅狨」及「黑吼猴」自新加坡動物園引進2隻雄性「金頭獅狨」及3隻雄性「黑吼猴」，這是園內首度引進這兩個物種。

台北市立動物園從新加坡引進「金頭獅狨」。（台北市立動物園提供／中央社）

台北動物園指出，這5隻動物周三（7日）搭乘新加坡航空公司的班機。當日下午飛抵桃園國際機場，並在晚間約8點左右平安抵達台北市立動物園，需接受1個月的檢疫。

據動物園介紹，「金頭獅狨」為5歲和6歲的兄弟檔，牠們原生於巴西的大西洋沿岸，擁有一身紅澄色的亮麗毛髮，體長約26cm、體重約620g，受到非法砍伐、盜獵、採礦、都市化及外來入侵種等威脅，野外數量預估不到150隻，已被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為「瀕危」物種。

圖為黑吼猴。（台北市立動物園提供／中央社）

「黑吼猴」則是8歲的爸爸帶領分別為2歲和1歲又5 個月大的兒子，牠們擁有增大的舌骨、喉部及發達的下頜骨，通常會在日出時發出咆嘯聲，聲音可傳到2公里外，藉此宣示領域及彼此溝通。黑吼猴有「雌雄二型性」，成年的公猴才會是黑色的，母猴跟幼猴則是金黃色的；公猴大約2歲左右開始換毛變色。

動物園表示，「金頭獅狨」及「黑吼猴」2個家族在檢疫期滿後，將分別入住穿山甲館及熱帶雨林區，待牠們適應了新的保育員和場地後就可以和民眾見面。

（中央社）