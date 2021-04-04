四川動物園「非洲獅」竟變金毛犬？　園方致歉：介紹牌未及時摘下

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-04 13:35

四川西昌市市民唐先生，上月27日帶同3個孩子到該市的袁家山動物園遊玩，當一行人到鐵籠前觀賞非洲獅時，卻發現籠內放有一隻金毛尋回犬。事件隨即在網上傳開，不少遊客更因此專門到動物園探個究竟。 園方上周一（29日）就事件致歉，並解釋鐵籠原本是關押非洲獅，但因動物調整了關押位置，簡介宣傳牌未有及時調整，才會造成誤解。

袁家山動物園。（紅星新聞）

袁家山動物園上月做推廣，園內的新動物樂園、海洋王國同時開放，只要遊客將廣告轉發至微信朋友圈，就能於3月27日至4月4日期間免費入場。

唐先生介紹，上月27日手持4個免費名額，帶3個孩子到袁家山動物園，惟來到售票處才發現轉發後僅成人免票，因此額外用60元（人民幣，下同）買了3張門票，「心想來都來了，還是滿足孩子們（看動物）的心願」。

他表示，園內的動物比較少，於是帶孩子去看非洲獅，結果發現鐵籠上明明掛有非洲獅的簡介宣傳牌，但籠內竟飼養一隻金毛，而一旁的遊客就稱「是不是非洲獅沒有長大喲？」。

唐先生稱，大家印象中的非洲獅應該是威猛霸氣，有王者風範，當時大家都以為走錯地方，於是一行人又在園內轉了一圈，結果發現並無走錯，「孩子們非常失望，撅著嘴嘟囔：咱們家自己就養的狗，還用花錢來看嗎？」。他認為，花錢買門票都無所謂，主要是沒辦法給孩子一個解釋。

除了非洲獅變成金毛尋回犬，該動物園的免費入場推廣亦處理得非常混亂，不少遊客到場後才知道「轉發免費」只適用於18歲或以上成人，小童需另外購買門票入場。同時，園方在宣傳中寫明需「轉發朋友圈12小時以上」才可免費入場，但有不少人因為轉發不足12小時，仍然需要花20元購票。

據報，動物園較簡陋，設施老舊，園內有黑熊、猴子、孔雀、老虎、鴕鳥、駱駝等動物。不少遊客表示，他們都在網上看到非洲獅籠裏面關着金毛狗的消息，因此專門來探個究竟，「最近這個動物園在網上火了，專門來看看」。不過，有遊客發現園內動物較少，園方宣傳的奇幻海洋王國，只是一間屋內有幾個魚缸飼養了一些海洋動物，直言「感覺有點失望」。

事後，園方重新整理觀賞區，包括摘下非洲獅宣傳牌，並將觀賞區隔成多個鐵籠，分別飼養了兩隻非洲獅，一隻老虎。觀賞區的左邊鐵籠則有一隻金毛尋回犬及一隻哈士奇，有遊客更笑言「難道金毛、哈士奇狗都成了觀賞動物？」。

事件在網上引起熱議，有網民質疑園方是為了迎接開業，專門策劃事件。對此，動物園工作人員解釋，自疫情以來，動物園一直關閉，為了在3月27日重新開業，老闆專門請了營銷策劃團隊做此次推廣，但重申非洲獅籠內關着金毛狗絕非營銷策劃，事件對動物園聲譽造成很大影響及損失。工作人員稱，因為工作上的疏忽失誤，宣傳牌沒有及時調整，才會造成誤會，希望遊客們多多諒解。

（紅星新聞）